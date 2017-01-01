Эксперты намерены отучить россиян от электронных сигарет и алкоголя

Главный нарколог РФ, глава Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн призывает срочно ввести запрет на использования электронных сигарет в местах общественного питания, ведь данные устройства опасны, передает РИА "Новости". Комментирует Брюн: "Электронные сигареты и обычные вредны по-разному. В состав электронных сигарет входят различные многоатомные спирты. Это действует как сивушные масла, которые присутствуют в алкоголе, то есть вред на мозг тот же, что и от плохой водки. Еще в электронных сигаретах есть никотин, приводящий к спазмам сосудов и изменяющий биохимию головного мозга. Выбор такой: или курим обычные сигареты и добиваемся рака легких, или курим вейп и добиваемся слабоумия".Напомним: президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию утвердил проект "Формирование у россиян здорового образа жизни". Он предполагает введение запрета на использования кальянов и вейпов в ресторанах и барах. Также ожидается маркировка наиболее полезных товаров. На реализацию проекта выделят 3,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Итак, согласно проекту, к концу 2017 года 36% граждан будут сознательно укреплять свое здоровье. К 2020 году этим займется уже 50%, а к 2025 году - большая часть населения страны. Минздрав собирается использовать и директивные, и пропагандистские методы. Первые - это регулирование оборота и использования электронных сигарет и алкоголя. К примеру, предлагается не продавать электронные сигареты лицам младше 18 лет.Плюс, ожидается ужесточение правил в отношении спиртного. "Должно быть медленное, поступательное сокращение рынка алкогольной продукции. Продажу алкоголя надо вывести из шаговой доступности и перевести в крупные алкомаркеты. Запретить торговать спиртным в выходные, чтобы желающие выпить граждане шли в бары и рестораны. Следует изменить возрастной ценз для покупателей - поднять его до 21 года. Мы давно предлагаем эту меру, но пока ее никто не поддержал. Что касается цен на алкоголь, то тут должен быть баланс экономических интересов и вопроса здоровья граждан. Однако поступательный рост цен - это тоже правильная мера. Главное, не торопиться. Каждое новое поколение должно воспринимать эти меры как данность", - отмечает Брюн.Вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов считает обозначенные цели вполне реальными и достижимыми. Но не все эксперты разделяют его оптимизм. Заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины, профессор кафедры госпитальной хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгений Ачкасов подчеркивает: "Я не поверю, что через 25 лет более половины жителей нашей страны будут приверженцами здорового образа жизни. Разве что отрапортуют, что показатели достигнуты. Но если те, кому сейчас 30–40 лет, не привержены здоровому образу жизни, этого не исправишь. Когда мы говорим о здоровом образе жизни, всегда замыкаемся на отказе от алкоголя и курения, на занятиях спортом. Но если я не курю, не пью и раз в неделю или два раза в месяц вышел в спортзал, это еще не значит, что я забочусь о здоровье. Здесь много моментов: культура питания, работы и отдыха, воспитание детей".