Фастфуд запускает развитие опасной болезни

Добавил medic в категорию Гастроэнтерология

Ученые из Университета Южной Калифорнии (Лос—Анджелес, США) провели исследование на лабораторных мышах и выяснили, что ожирение, вызванное употреблением так называемого фастфуда, в разы увеличивает риск развития болезни Альцгеймера.

На сегодняшний день специалисты определили, что основным фактором риска развития болезни Альцгеймера является мутация в гене APOE, однако наличие данной мутации не означает, что болезнь обязательно наступит, но,как показал эксперимент, риски существенно возрастают при употреблении его носителями фастфуда.

В ходе исследования биологи пересадили лабораторным мышам человеческую версии гена APOE. Так, половина животных стали носителями правильной версии гена, а другую половину специалисты наградили мутированной.
Результаты эксперимента показали, что диета никак не повлияла на развитие болезни Альцгеймера у носителей нормального гена APOE, а вот в мозге у представителей второй группы испытуемых, которых кормили мышиным аналогом фастфуда, накапливалось в 1,2—1,5 раза больше белкового «мусора», приводящего к гибели нейронов, по сравнению с сородичами, придерживавшимися здоровой диеты.
Gnezdo
Listis
LentaInform

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