Фастфуд запускает развитие опасной болезни

Ученые из Университета Южной Калифорнии (Лос—Анджелес, США) провели исследование на лабораторных мышах и выяснили, что ожирение, вызванное употреблением так называемого фастфуда, в разы увеличивает риск развития болезни Альцгеймера.На сегодняшний день специалисты определили, что основным фактором риска развития болезни Альцгеймера является мутация в гене APOE, однако наличие данной мутации не означает, что болезнь обязательно наступит, но,как показал эксперимент, риски существенно возрастают при употреблении его носителями фастфуда.В ходе исследования биологи пересадили лабораторным мышам человеческую версии гена APOE. Так, половина животных стали носителями правильной версии гена, а другую половину специалисты наградили мутированной.Результаты эксперимента показали, что диета никак не повлияла на развитие болезни Альцгеймера у носителей нормального гена APOE, а вот в мозге у представителей второй группы испытуемых, которых кормили мышиным аналогом фастфуда, накапливалось в 1,2—1,5 раза больше белкового «мусора», приводящего к гибели нейронов, по сравнению с сородичами, придерживавшимися здоровой диеты.