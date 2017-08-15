Эксперты признали кофе не таким уж безопасным напитком

Миллионы людей пьют кофе, но даже не задумываются, как именно данный напиток влияет на их организм. Кофе опасен не только из-за кофеина. Ученые констатируют: эффект кофе с течением времени ослабевает, а затяжное его употребление вызывает бессонницу и истощение.Если у человека есть депрессивные наклонности, то кофе может помочь улучшить настроение. А употребление натурального кофе с утра позволяет урегулировать циркадный ритм. Но все "плюсы" проявляются только с натуральным кофе. Любые искусственные заменители небезопасны. В них содержатся гербициды, пестициды и метиленхлорид - опасные токсичные соединения.В целом же ученые сравнивают кофе с наркотическими веществами. Он на регулярной основе активирует нервную систему и вызывает привыкание. А когда в рационе человека также присутствуют энергетики и сладости, содержащие кофеин, то возможно появление реальных проблем со здоровьем. Если человек решил произвести детоксикацию организма, то ученые советуют, помимо ограничения потребления кофе, на 3 и 4 неделе добавить в рацион зеленый чай.