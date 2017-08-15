Перекись водорода не предназначена для приема внутрь!

Пероксид водорода или перекись водорода является прекрасным антисептическим средством для дезинфекции ран – однако это вещество при приеме внутрь не может принести ничего кроме огромного вреда. Между тем, сейчас в Интернете можно найти сотни сайтов на разных языках, где H2O2 преподносится как «панацея» от многочисленных болезней.«Светила» Интернет-медицины, как правило, не имеющие даже среднего медицинского образования, рекомендуют принимать раствор перекиси водорода в качестве эффективного лекарства от таких заболеваний как:астма;разные формы рака;хроническая диарея;упадок сил;синдром раздраженного кишечника.Но исследователи из медицинского центра округа Хеннепин в американском штате Миннесота предостерегают от подобного самолечения.Авторы статьи сообщают, что в течение нескольких последних месяцев им пришлось оказывать экстренную медицинскую помощь 6 пациентам, занимавшимся самолечением с помощью приема перекиси водорода внутрь.Ученые предупреждают: огромную опасность представляют не только самодельные «лекарства» с повышенной концентрацией H2O2, но и 3%-5% растворы, которые можно купить без рецепта в любой аптеке.Кроме тяжелых ожогов пищевода и желудка, такое самолечение чревато и инсультом, так как микроскопически малые пузырьки кислорода могут проникнуть в кровоток и попасть с кровью в сосуды головного мозга.