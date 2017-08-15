Успешно испытана первая иммунотерапия диабета 1 типа

Иммунотерапевтический подход к стабилизации состояния пациентов с диабетом 1 типа продемонстрировал свою безопасность и перспективность в рамках небольших клинических исследований.В настоящее время нет ни одного зарегистрированного иммунотерапевтического препарата для лечения диабета 1 типа – аутоиммунного заболевания, при котором Т-лейкоциты разрушают вырабатывающие инсулин бета-клетки поджелудочной железы.Авторы статьи предложили вводить пациентам с диабетом 1 типа короткие сегменты проинсулина (обычно вырабатывается бета-клетками и затем превращается в инсулин). По задумке, введенный проинсулин должен «обучить» Т-клетки распознавать его как безопасный элемент и перестать атаковать бета-клетки.В рамках клинического исследования экспериментальную терапию получил 21 пациент с недавно диагностированным диабетом 1 типа (менее 100 дней с постановки диагноза), еще 8 человек вошли в плацебо-группу. Инъекции препарата или плацебо проводились каждые несколько недель на протяжении шести месяцев.В течение года после начала исследования пациентам из плацебо-группы потребовалось увеличение доз инсулина в среднем на 50%, тогда как в группе экспериментальной терапии дозы получаемого инсулина оставались стабильного, также у этих пациентов не наблюдалось ускорение деструкции бета-клетками. В рамках КИ не было зафиксировано нежелательных явлений.По словам ученых, разработанная ими терапия может применяться 5-10 лет при отсутствии противопоказаний. Наиболее эффективно средство будет при как можно более раннем начале терапии.