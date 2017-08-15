Сильная жара провоцирует приступы страха и депрессию

Кроме физического дискомфорта, жара также вызывает психические нарушения у людей.Волны жаркой погоды случаются все чаще. В это время температура воздуха превышает 30 °С. С изменением климата ситуация будет только ухудшаться. Если сейчас в Центральной Европе за год отмечается в среднем 5 таких волн, то через 30 лет их будет по 15 ежегодно. Специалисты по экологической медицине из Медицинского университета Вены предупреждают об опасности новых климатических условий для психики людей.В опубликованной для рядовых обывателей брошюре, посвященной влиянию климата на здоровье, Ханс-Петер Хуттер, Ханнс Мосхаммер и Петер Валльнер предупреждают о последствиях жаркой погоды для психики. Особенно у людей пожилого возраста и с ослабленным здоровьем при высокой температуре воздуха появляются частые приступы страха, и развивается депрессия.