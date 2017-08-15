Сильная жара провоцирует приступы страха и депрессию
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Волны жаркой погоды случаются все чаще. В это время температура воздуха превышает 30 °С. С изменением климата ситуация будет только ухудшаться. Если сейчас в Центральной Европе за год отмечается в среднем 5 таких волн, то через 30 лет их будет по 15 ежегодно. Специалисты по экологической медицине из Медицинского университета Вены предупреждают об опасности новых климатических условий для психики людей.
В опубликованной для рядовых обывателей брошюре, посвященной влиянию климата на здоровье, Ханс-Петер Хуттер, Ханнс Мосхаммер и Петер Валльнер предупреждают о последствиях жаркой погоды для психики. Особенно у людей пожилого возраста и с ослабленным здоровьем при высокой температуре воздуха появляются частые приступы страха, и развивается депрессия.
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