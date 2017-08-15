Женщины, зарабатывающие больше своих партнеров, склонны к депрессии

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Исследователи из Университета Иллинойса проанализировали данные больше 1463 мужчин и 1769 женщин, в основном родившихся в период между 1957 и 1965 годами. Специалисты оценивали уровень психологического благополучия добровольцев. Ученые выяснили, что женщины, которые зарабатывали больше, чем их супруги, чаще имели выраженные симптомы депрессии.

У мужчин все оказалось наоборот. Если мужчина становился основным кормильцем в семье, его уровень психологического благополучия со временем повышался. Уход с работы для того, чтобы заботиться о ребенке, не сказывался на психологическом благополучии женщин. А вот психологическое благополучие отцов, решившихся на такой шаг, страдало.

Так, судя по всему, уровень психологического благополучия снижается у тех мужчин и женщин, чье поведение не соответствует традиционным гендерным ролям. Вероятно, такие люди знают, что их поведение в обществе воспринимается негативно. Это подрывает их психическое здоровье. Исследователи отмечают: рост заработной платы и вклада в семейный бюджет не столь сильно влиял на психическое здоровье женщин, которые были сторонницами равноправия в семье.

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