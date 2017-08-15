Женщины, зарабатывающие больше своих партнеров, склонны к депрессии

Исследователи из Университета Иллинойса проанализировали данные больше 1463 мужчин и 1769 женщин, в основном родившихся в период между 1957 и 1965 годами. Специалисты оценивали уровень психологического благополучия добровольцев. Ученые выяснили, что женщины, которые зарабатывали больше, чем их супруги, чаще имели выраженные симптомы депрессии.У мужчин все оказалось наоборот. Если мужчина становился основным кормильцем в семье, его уровень психологического благополучия со временем повышался. Уход с работы для того, чтобы заботиться о ребенке, не сказывался на психологическом благополучии женщин. А вот психологическое благополучие отцов, решившихся на такой шаг, страдало.Так, судя по всему, уровень психологического благополучия снижается у тех мужчин и женщин, чье поведение не соответствует традиционным гендерным ролям. Вероятно, такие люди знают, что их поведение в обществе воспринимается негативно. Это подрывает их психическое здоровье. Исследователи отмечают: рост заработной платы и вклада в семейный бюджет не столь сильно влиял на психическое здоровье женщин, которые были сторонницами равноправия в семье.