Женщины, зарабатывающие больше своих партнеров, склонны к депрессии
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У мужчин все оказалось наоборот. Если мужчина становился основным кормильцем в семье, его уровень психологического благополучия со временем повышался. Уход с работы для того, чтобы заботиться о ребенке, не сказывался на психологическом благополучии женщин. А вот психологическое благополучие отцов, решившихся на такой шаг, страдало.
Так, судя по всему, уровень психологического благополучия снижается у тех мужчин и женщин, чье поведение не соответствует традиционным гендерным ролям. Вероятно, такие люди знают, что их поведение в обществе воспринимается негативно. Это подрывает их психическое здоровье. Исследователи отмечают: рост заработной платы и вклада в семейный бюджет не столь сильно влиял на психическое здоровье женщин, которые были сторонницами равноправия в семье.
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