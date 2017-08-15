Белковые спортивные добавки могут быть смертельно опасны для некоторых людей

Известно, что в рационе спортсменов преобладает белок. Однако с ним стоит быть острожным, говорят медики. Они приводят пример 25-летней Миган Хеффорд. Женщина, занимавшаяся бодибилдингом, скончалась вследствие активного употребления белковых пищевых добавок.Сообщается, что женщину нашли без сознания в собственной квартире. Через три дня она скончалась в больнице. Известно: незадолго до гибели она начала подготовку к соревнованиям, намеченным на сентябрь. Женщина посещала спортзал два раза в день, перешла на диету с высоким содержанием белков и дополнительно употребляла белковые пищевые добавки.Врачи диагностировали у женщины редкое врожденное нарушение цикла мочевины - механизма, используемого организмом для преобразования азотсодержащих продуктов распада в мочевину, которая выводится почками. Распространенность данного отклонения - 1 на 8000 человек. Пока питание сохранялось в рамках нормы, расстройство не давало о себе знать.Однако со временем организм перестал справляться с избытком белка, в крови и спинномозговой жидкости стал накапливаться аммиак. Внешне это проявлялось в сильной усталости. Эксперты призывают производителей спортивных добавок писать на этикетках о возможных рисках приема их продукции и редком заболевании.