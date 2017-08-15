Как питаться после 30 лет, чтобы быть здоровой

Девушкам после 30 лет тяжелее удерживать вес в норме, а т.к. у многих не хватает времени для занятий спортом, они предпочитают просто постоянно садится на различные диеты, из-за которых возникает недостаток питательных веществ в организме, а в течение дня — сонливость и раздражение на пустом месте. Так как же питаться правильно, чтобы и сохранить здоровье, и избежать появление лишнего веса?Прежде всего, Вы должны понимать, что овощи – наши друзья. И именно они должны составлять минимум половину Вашего дневного рациона. С фруктами же наоборот, нужно быть поосторожнее, кроме полезной клетчатки, они содержат много сахара, который уж точно не пойдет на пользу фигуре.Помните, что здоровье и самочувствие зависит от рациона, и лучше отказаться от вредных соков и газировки, сократить потребление алкоголя до минимума, но при этом получить жизнь, полную бодрости.Постарайтесь заменить мясо рыбой. Животные жиры и белки плохо усваиваются и вредят здоровью сердечно-сосудистой системы. Но хуже всего употребление в пищу наваристых бульонов, помните, что именно они являются врагом сердца №1.Начинайте утро со стакана воды, а свой день заканчивайте – выпивая стакан кефира. Это нормализует работу пищеварительной системы. Также приучите себя каждый день есть творог, ведь с каждым годом содержание костной ткани в организме уменьшается, и чтобы в более зрелом возрасте не получать переломы, нужно уже сейчас регулярно пополнять запасы кальция в организме.Яйца – это не только дешевый источник белка, но и настоящая холестериновая бомба. Но полностью отказываться от них не стоит, потому что они, кроме вредного холестерина, содержат очень много полезных аминокислот. Желательно в неделю употреблять не больше чем 2-3 яйца, а для приготовления омлетов использовать только белки, потому что именно в желтках содержится опасных холестерин.Употребляйте в пищу крупы и овсянку каждый день. Они источники медленных углеводов, не зря во всем мире их принято есть именно на завтрак. Они медленно расходуются, поэтому Вы ощущаете сытость и Вам не хочется перекусить более вредными продуктами.Постарайтесь каждый день съедать минимум половину отваренной свеклы – она идеально почистит Ваш организм и избавит его от шлаков, также она немного ускоряет обмен веществ.Помните, что Вам нужно свести к минимуму употребление соли и сахара. Соль не только вызывает некрасивые отеки, но и способствует развитию инфаркта и инсульта. Ну а о вреде сахара Вы более чем наслышаны, именно сахар заставляет Вас есть много вредной пищи, ведь после его употребления, Вам хочется есть только те продукты, которые позволяют насладиться резкими вкусовыми ощущениями и которые полны различными химическими добавками, что сильно вредит почкам и сердцу.