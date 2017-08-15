Глютен — причина раннего старения кожи

Фраза «Ты то, что ты ешь» не устаревает и не теряет своей актуальности во все времена. Конечно, существует целый ряд причин, которые влияют на ухудшение здоровья и ускоряют старение как кожи, так и всего организма в целом: стресс, недосыпание, наследственность, плохая экология и так далее. Но многие ученые, проведя научные исследования и эксперименты, утверждают: отказ от продуктов питания, содержащих глютен, способен замедлить, а то и предотвратить ранее старение кожи.Для начала, разберемся, что такое глютен.Глютен – это сложный белок, содержащийся в основном в злаковых. Это так называемый клей, который связывает молекулы теста и делает его пышным. Самое опасное в его употреблении то, что он способен накапливаться в организме, поэтому некоторые, поедая булочки, печенья, макароны, не видят и не осознают всю опасность «часовой бомбы».К каким же процессам в организме человека приводит глютен?Первый процесс – это процесс гликирования белков. Когда уровень сахара в крови превышает допустимую норму, он вступает в реакцию с белками, нарушая работоспособность и функцию последних. Это приводит к раннему старению организма в целом и кожи в частности. Вследствие мутации эластина и коллагена, белков, ответственных за эластичность и упругость, а значит и за молодость кожи, появляются глубокие морщины, и страдает тонус кожи.Еще один процесс, который увеличивает риск раннего старения – это окисление. Все слышали о пользе антиоксидантов, веществ, которые борются со свободными радикалами, поддерживая тонус кожи на высоком уровне, предотвращая появление морщин. Именно глютен, усиливая окислительные процессы, что сводит все старания антиоксидантов на нет.Кроме всего перечисленного, потребление глютена в продуктах питания каждый день приводит к усилению воспалительных процессов, и в некоторых случаях даже к аллергическим реакциям. Больше всего в этих случаях страдает кожа, так как все, что происходит внутри нашего тела видно на лице, как в зеркале.Перечислим продукты, содержащие глютен:хлеб и выпечка;сосиски и колбасы;соусы такие, как кетчуп или майонез;йогурты и мороженое;конфеты;зефир, халва и некоторые другие виды сладостей;мясные и рыбные консервы;алкоголь, приготовленный с использование сахара и дрожжей;газированные напитки;шоколад.Мы не призываем полностью отказаться от всего перечисленного в списке. Попробуйте выбрать продукты, которые можно заменить полезными. Так, например колбасу или мясные консервы можно заменить мясом или рыбой. Эти продукты необходимы, ведь белок – это стройматериал для новых клеток коллагена, эластина, и, конечно, он необходим для энергетического обмена. Вместо сладостей, которые на самом деле сильно вредят, стоит включить в рацион сухофрукты, которые содержат цинк и калий. Цинк очень важный и нужный микроэлемент для кожи, так как именно он отвечает за скорость обновления клеток. Употребляя эти продукты, вы заметите, как кожа стала более ровной, изменился цвет лица, а прыщи и угри, если, конечно, они у вас были, прошли.