У курящих молодых женщин повышается риск развития рака груди
http://www.neboley.com.ua - Добавил viade в категорию Онкология
Специалисты выяснили: у участниц, куривших больше 20 лет, риск преждевременной смерти оказался в 3 раза выше, чем у тех, кто не курил. Курильщицы часто умирали, не дожив до менопаузы. Кроме того, такие женщины в 3-4 раза чаще умирали от рака груди.
Кстати, недавнее исследование ученых из Ракового центра Вильмонт показало, что пассивное курение делает женщин бесплодными. Оно на 68% повышает риск проблем с фертильностью, а также увеличивает риск выкидыша. В исследовании приняли участие 4800 женщин, которые сами не курили. Оказалось, 4 из каждых 5 женщин в течение жизни подвергались воздействию табачного дыма.
Добавить комментарий