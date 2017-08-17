Недержание мочи у женщин: причины и лечение

С расстройством мочеиспускания могут столкнуться молодые и пожилые люди. Недержание мочи у женщин отрицательно сказывается и на физическом состоянии, и на эмоциональном комфорте. Из-за этой болезни люди кардинально меняют свой образ жизни, избегая занятий спортом, длительных поездок, общения с людьми, пребывания в общественных местах. Недержание мочи - коварная сложная болезнь. Однако врага нужно знать в лицо, чтобы понимать, как бороться с болезнью.Виды недержания мочиНедержание мочи - это патология, которая характеризуется неконтролируемым процессом мочеиспускания. Этим заболеванием страдают многие женщины. Появление этой неприятной патологии может быть связано с разными факторами. Недержание мочи происходит вследствие ослабления мышц тазового дна и нарушений в работе сфинктера уретры. Эти проблемы могут быть вызваны рядом заболеваний или состояний:лишний вес и ожирение;вынашивание ребенка;роды;преклонный возраст;камни в мочевом пузыре;сахарный диабет;хронические инфекции в мочевом пузыре;болезнь Альцгеймера;болезнь Паркинсонасклероз;пролапс тазовых органов;проблемы строения мочеполовой системы;хронический кашель;онкологическое заболевание мочевого пузыря;инсульт.Недержание мочи могут усиливать некоторые продукты питания и лекарства. Например, подобный эффект могут создавать мочегонные препараты и антидепрессанты. Также отрицательно сказываются на мочеиспускании употребление алкоголя, никотина, кофе, чая, газированной воды. Проявления недержания мочи могут быть вызваны диетами, раздражающими мочевой пузырь. В зависимости от обстоятельств протекания, времени проявления и других факторов, специалисты выделяют следующие виды недержания мочи:стрессовое;императивное;смешанное;рефлекторное;непроизвольное подтекание урины;ятрогенное;энурез;подтекание урины после опорожнения.Рассмотрим самые распространенные виды недержания мочи.Стрессовое недержаниеПричиной этого вида расстройства является сбой в работе сфинктера. Ослабленные мышцы этого органа при возникновении давления не в состоянии препятствовать подтеканию мочи. К симптомам стрессового недержания относятся: выделение мочи при смехе, физических нагрузках и беге, сексе, кашле. При этом позывы в туалет могут отсутствовать. Недержание мочи стрессового вида может передаваться по наследству, а также возникать в процессе ожирения, приема определенных видов лекарств, инфекционных заболеваний.Стрессовое недержание мочи могут вызвать следующие факторы:1. Беременность. Во время вынашивания ребенка изменяется гормональный фон и давление растущей матки.2. Роды. После родов многие женщины сталкиваются с проблемой неконтролируемого мочеиспускания. Если женщина рожает крупного ребенка и врачи вынуждены сделать разрез промежности, то проблемы мочеиспускания появляются в очень частых случаях.3. Операции на органах малого таза. Хирургические манипуляции с маткой и мочевым пузырем приводят к образованию спаек.4. Возрастные изменения. Недержание мочи может возникнуть вследствие климакса.Императивное недержаниеНормальное функционирование мочевого пузыря характеризуется тем, что позыв к мочеиспусканию появляется после его наполнения. Человек спокойно может сдерживать мочу до посещения туалета. Если же женщина страдает императивным недержанием, то после наполнения мочевого пузыря могут возникать непреодолимые позывы, которые сдерживать невозможно. Внешние раздражители могут провоцировать патологическое состояние. Причиной такого расстройства является гиперактивный мочевой пузырь, реагирующий мгновенно на раздражение нервных импульсов сфинктера. Обычно этот вид недержания возникает вследствие возраста, травм, инфекций и гормональных изменений в организме.Ночное недержаниеВо время сна может происходить непроизвольное выделение мочи. Этим страдают пожилые женщины. Данная патология вызывается снижением эстрогенов в организме и ослаблением мышц промежности. В молодом возрасте ночное недержание мочи может быть вызвано патологическими родами или растяжением мышц органов малого таза.Постоянное недержаниеЭта проблема обычно появляется у женщин преклонного возраста. Вызвать ее могут нервные расстройства и проблемы мочевыводящих путей.Лечение недержания мочиЕстественно, что необходимо найти квалифицированного специалиста уролога, который сможет помочь женщине избавиться от неприятностей с мочеиспусканием. Важно при разговоре с врачом максимально откровенно рассказывать обо всех проблемах и симптомах недержания. Доктор назначает дополнительные исследования для определения точного диагноза.Врачи направляют на следующие обследования:анализ мочи для исключения инфекции мочеполовой системы;влагалищное обследование для исключения гинекологических заболеваний;PAD-тест, который даст точную информацию об объемах выпускаемой мочи.После обследования даются рекомендации и назначаются препараты. Лечить недержание мочи можно двумя способами:1. Консервативный.2. Хирургический.Консервативный способ включает в себя выполнение специальных упражнений для тренировки мышц малого таза, физиопроцедуры и лекарственные препараты. Длится консервативное лечение обычно около года.Хирургические методы начинаются после того, как консервативный способ не дал положительного результата.Операции могут назначаться далеко не всем людям. Противопоказаниями являются сахарный диабет, обострение воспалительных процессов и онкологические заболевания.Для борьбы с недержанием мочи используются:1. Слинговые или петлевые операции. В этом случае под уретру вводят специальную петлю.2. Инъекции в слизистую уретры, увеличивающие объем. В результате недостающие ткани возмещаются.3. Лапароскопия.4. Кольпорафия (ушивание влагалища).Недержание мочи является очень неприятным состоянием, ухудшающих уровень жизни человека. Любую болезнь легче лечить на ранних стадиях появления. Иногда достаточно простых упражнений или физиотерапии для возвращения к нормальной жизни. Если обратиться к врачу вам мешает стыдливость, то ответьте себе на вопрос: что важнее стыд или здоровье.Не запускайте болезнь, обратитесь к врачу немедленно!