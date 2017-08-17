5 натуральных безопасных средств для профилактики гельминтов

Не стоит пренебрежительно относиться к народным средствам изгнания гельминтов из тканей нашего организма. Все они основаны на следующем: для гельминтов крайне неблагоприятны высокая температура внутри организма, обезвоженность, повышенная кислотность, ультрафиолетовые лучи. Следовательно, с целью излечения, то есть изгнания паразитов из тканей, нужно повышать температуру тела внутри организма посредством народных снадобий и средств, обладающих жгучим либо острым вкусом, способным унять зуд, а также дать антисептический эффект, вывести из организма слизь (продукты жизнедеятельности паразитов), удалить закупорки и тромбы, раскрыть забитые личинками сосуды.Кроме того, горький вкус устраняет токсины, обладает бактерицидным действием, а также противолихорадочным и жаропонижающим, выводит жир и токсины, скапливающиеся в жировой ткани, костном мозге, лимфе, поте, моче, кале. Иное дело, что и здесь важно соблюдать дозировки, ведь переизбыток жгучего вкуса имеет также и негативные последствия.Какие растения обладают ярко выраженным жгучим вкусом? Прежде всего гвоздика, горчица, имбирь, красный перец, лук, чеснок, хрен. Но прежде чем приступить к терапии снадобьями, приготовленными на основе этих растений, следует обезводить (в разумной степени) организм. Для этого нужно, во-первых, понемногу начать принимать средства, обладающие горьким вкусом, во-вторых, выбрать диету, основанную на минимальном поглощении жидкости.Не менее важно и создание в организме кислой среды, обеспечивающей непереносимые условия для жизнедеятельности большинства гельминтов. Для этого понадобятся кислые продукты: фруктовый и яблочный уксус, квашеная капуста и другие овощи, квасы, сбитни, свежевыжатые кислые соки из овощей и фруктов.Предлагаем вашему вниманию народные средства против гельминтов, которые следует принимать в профилактических целях.Красный перец.Ежедневно употребляйте в пищу большое количество красного жгучего перца, как свежего, так и сушеного.Кокосовое молоко.Регулярно, ежедневно в течение недели пейте молоко одного кокосового ореха.Щавелевый отвар.Заварите литром кипятка 1 кг щавеля, затем варите на водяной бане в течение двух часов, после чего процедите, добавьте 50 г сахара и варите до тех пор, пока не останется один стакан жидкости. Выпейте ее по глотку в течение двух дней.Какао-тыквенная смесь.Необходимо 100 г очищенных и хорошо истолченных семян тыквы, 50 г какао, несколько чайных ложек сахара, несколько капель воды. Все ингредиенты смешайте и разотрите в тесто. Вылепите 20 лепешек, пересыпьте их сахаром. Проведя один день полностью без приема пищи, на следующий съешьте все лепешки по одной с интервалом в 10 минут.Настойка тыквы на водке.Возьмите две равные части листьев полыни и толченых семян тыквы. Заложите треть бутылки из-под водки, остальной объем залейте водкой. В течение недели настаивайте в теплом месте либо на солнце. Пить настойку следует в течение нескольких недель дважды в день по рюмке натощак.