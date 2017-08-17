Волшебные средства против старения мозга!

Читать и вести дневник — это не просто приятный вид досуга, эта деятельность способствует расслаблению, помогает нам выражать свои чувства, хотя бы на время освобождает от проблем и борется с ежедневным стрессом.Мы знаем, что это для вас не новость. Все мы в курсе преимуществ чтения, и всегда находим время на то, чтобы уединиться от мира с хорошим романом. Эту идею, в свою очередь, мы пытаемся донести до нового поколения.Тем не менее, об одном аспекте мало кто задумывается. Чтение и письмо помогают нам сохранить гибкий ум, более устойчивый к возрастным изменениям.Таким образом, мы боремся со старением и возможным слабоумием.Это ни в коем случае не означает, что мы на 100% избежим нейродегенеративных заболеваний в старости. Однако, благодаря чтению они появятся гораздо позже и их влияние на нашу жизнь не будет столь сильным.В свою очередь, удовольствие ежедневно вести дневник это гораздо больше, чем еще один канал для самовыражения. Это целый мир возможностей, которые положительно скажутся на наших когнитивных способностях.Так что, если вы еще не практикуете эти два крайне полезных вида деятельности, самое время начать.Мы все стремимся прожить как можно дольше. Однако, возможно, в 80 или 90 лет жизнь не будет казаться вам такой приятной, если ее качество сильно снизится вследствие проблем со здоровьем. Сложно жить десятилетие за десятилетием, осознавая, что ваши способности угасают.К хроническим сердечно-сосудистым заболеваниям или постоянной боли добавляется, несомненно, самая печальная: потеря памяти. Однако, все не так страшно, ведь то, какими мы будем в старости, во многом зависит от нашего образа жизни сейчас.Такие виды деятельности, как чтение, письмо или настольные игры с друзьями позволяют нам поддерживать более гибкий и молодой мозг.Этот вывод был сделан в ходе исследования, проведенного в 2012 году в Rush University Medical Center в Чикаго (США).Ведущий исследователь, доктор Константинос Арфанкис, эксперт по деменции и проблемам памяти, выявил связь между чтением и письмом и состоянием мозга человека.Белое вещество мозга, как и следует из названия, представляет собой ткань беловатого цвета, которая формирует нашу центральную нервную систему.Она находится между головным и спинным мозгом и, в свою очередь, состоит из тонкой сети аксонов (отростков нейронов, по которым передаются данные).Эти аксоны имеют очень конкретную цель: обеспечить оптимальную передачу информации в нервной системе.Такие заболевания, как болезнь Альцгеймера или рассеянный склероз, как правило, препятствуют этому. Кроме того, с течением времени эту совершенная сеть разрушается, в старости она уже не такая, как была в 20 или 30 лет.Такие привычки, как чтение и письмо, вызывают колоссальную активность в белом веществе головного мозга и укрепляют его.Происходит то, что неврологи называют «анизотропия». Это свойство, когда в головном мозге улучшается связность, эластичность нейронов. Тем самым мы быстрее усваиваем информацию.Эти занятия не только помогают создавать новые нейронные связи. Кроме того, мы не должны забывать об их эмоциональной составляющей.Ментальная релаксация, которая происходит во время погружения в книгу, или облегчение, после того, как вы переносите на бумагу ваши проблемы — все это также вызывает метаболические изменения в головном мозге: гиппокамп лучше работает, увеличивается производство эндорфинов…По данным исследования, посвященного проблемам психического здоровья, всего несколько минут каждый день, которые вы потратите на то, чтобы записать свои мысли и эмоции, также помогут вам сохранить молодость мозга.Мы говорим об экспрессивном письме, этом канале для организации идей, того, чтобы «сбросить» эмоции, страхи, описать новые проекты или доверить бумаге что-то очень личное. Это отличный терапевтический метод, которым пользуются многие люди на протяжении всей своей жизни.Если превратить это упражнение в ежедневную практику, то это положительно скажется на когнитивных способностях. Письмо улучшит наши аналитические навыки, поможет справляться с эмоциями и стрессом…Все это, несомненно, замедлит негативные изменения в нашем мозге. Чтение и ведение дневника дополняют в этом друг друга.Если задуматься об этом, то все, кто увлекается чтением, также любят и писать время от времени. Они стремятся рассказать о происходящих событиях и, таким образом, выразить свое к ним отношение.Не стоит также забывать о том, что если мозг не используется, он атрофируется. Мозг, в котором царит беспокойство и крутятся навязчивые мысли, становится медлительным. Теряет способность быстро реагировать.В наших силах избежать этого: прочитайте интересную книгу, купите себе дневник, манящая белизна страниц которого так и просит вас что-нибудь написать.