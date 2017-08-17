Солнечные ожоги и неправильное питание оказались связаны
http://www.meddaily.ru - Добавил loft в категорию Другие
Причина в том, что была снижена выработка энзима, защищающего кожу от УФ-излучения. Речь идет об энзиме XPA. Он восстанавливает кожу, пострадавшую от УФ-излучения. Кстати, сбой в графике кормления мышей также приводил к изменению экспрессии примерно 10% генов кожи.
Комментирует доктор Йозеф Такахаси из Университета Техаса: "Нормальный график питания защищает вас от дневного солнца, а это означает сниженный риск рака кожи". Действительно, согласно статистике, УФ-излучение стоит примерно за 95% случаев меланомы (самая опасная форма рака кожи) и за 99% других типов онкологических заболеваний.
Добавить комментарий