Инженеры "прокачали" технологию печати органов и тканей

Технологии трехмерной печати активно используют для получения протезов и имплантатов нового поколения. По сути, на трехмерном принтере можно напечатать любую из поврежденных частей тела. И недавно была представлена новая технология такой печати. Речь идет о печати живых клеток.Ученые продемонстрировали, как можно напечатать конструкции из клеток людей и животных. Это шаг вперед в создании сложных тканей и хрящей. С трехмерной печатью есть одна сложность: довольно трудно точно контролировать положение клеток в трехмерной структуре. Клетки обычно двигаются в напечатанных структурах, а каркас, призванный поддержать клетки, может просто схлопнуться.Но группа специалистов из Оксфордского университета решила эту проблему. Ученые заключили клетки в защитные капли, покрытые липидной оболочкой. И их уже можно собирать в структуры послойно. То есть в конечном счете должна получиться полноценная замена естественным тканям или элемент, укрепляющий ткани тела.