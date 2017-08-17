Инженеры "прокачали" технологию печати органов и тканей
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Ученые продемонстрировали, как можно напечатать конструкции из клеток людей и животных. Это шаг вперед в создании сложных тканей и хрящей. С трехмерной печатью есть одна сложность: довольно трудно точно контролировать положение клеток в трехмерной структуре. Клетки обычно двигаются в напечатанных структурах, а каркас, призванный поддержать клетки, может просто схлопнуться.
Но группа специалистов из Оксфордского университета решила эту проблему. Ученые заключили клетки в защитные капли, покрытые липидной оболочкой. И их уже можно собирать в структуры послойно. То есть в конечном счете должна получиться полноценная замена естественным тканям или элемент, укрепляющий ткани тела.
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