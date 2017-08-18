Родители могут заранее обеспечить ребенку успех в школе, утверждают эксперты

Новое исследование, проведенное в Нью-Йоркском университете, показало: обучение в домашних условиях в первые годы жизни ребенка существенно влияет на его достижения в школе. Так, у детей, чьи родители снабжают их учебными материалами (книгами, развивающими игрушками), участвуют в процессе обучения и беседуют с ними на важные темы с младенчества или раннего детства, раньше развиваются когнитивные способности. Благодаря этому такие дети хорошо учатся в школе.Ученые следили за группой детей с рождения до пятого класса. Специалисты оценивали факторы, связанные с успеваемостью детей. Исследователи обнаружили, что ранее обучение в домашних условиях способствовало развитию когнитивных функций у детей. Тремя основными факторами, положительно влиявшими на развитие речи и других способностей, были участие детей в учебной деятельности, качество взаимодействия между детьми и родителями, наличие учебных материалов (например, книг и игрушек).В целом успеваемость ребенка в пятом классе сильно зависела от того, учился ли он в детстве. Ученые заметили, что учебная среда практически не менялась в течение исследования. То есть, родители продолжали способствовать либо препятствовать формированию у детей новых навыков. Исследователи подчеркивают: родители могут помочь своим детям стать успешными в школе.