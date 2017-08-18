Как омолаживает кофе: советы

Кофе можно не только пить, а сделать его замечательным косметическим средством для улучшения состояния кожи. Кофеин, вообще, входит в состав многих косметических средств, ведь замечательно повышает тонус кожи. В частности, линолевая кислота хорошо омолаживает кожу: восстанавливает эластичность, препятствует образованию морщин, а также имеет противовоспалительные и фотозащитные свойства. С помощью кофеина подтягивается овал лица, благодаря активному расщеплению жира кофейные обертывания стали популярными в антицеллюлитных программах, для моделирования или коррекции фигуры.Такие скрабы можно сделать и дома. Для этого понадобятся кофемолка, кофейные зерна и гель для душа. В молотый кофе добавляют гель в соотношении на 100 мл. геля 1 ч. ложка. Принимая душ, используйте такой «кофе-гель» - это поможет расщепить подкожный жир, выведет токсины, сделает кожу гладкой и нежной. Перед каждым следующим использованием емкость нужно встряхнуть, чтобы все частицы равномерно распределились.Для приготовления скраба можно применять не только свежемолотые зерна, но и кофейную гущу. После того как кто-то из ваших родных или сами выпили кофе, возьмите гущу и разотрите тело. Такая процедура хорошо отшелушивает отмершие клетки, улучшает циркуляцию крови, является своеобразным мини-массажем.А можно сделать кофейный скраб с йогуртом - в соотношении 1 столовая ложка гущи на 3 столовых ложки йогурта. Смесь втирают, а затем смывают теплой водой. Омоложение лица, а также пилинг для всего тела - это замечательное средство. В кофейную гущу также можно добавить ароматического масла, оливковое масло (тогда можно применять на лице), мед. Готовят также кофейно-солевой скраб – в однородную массу смешивают молотый кофе, гель для душа, морскую соль и массируют проблемные участки тела - это замечательное средство против целлюлита.