Как убрать зубную боль самостоятельно?

Одно из самых неприятных ощущений, которое регулярно доводится испытывать большинству людей, связано с зубной болью. Причины ее возникновения могут быть различными, от стирания эмали до воспаления нерва, но результат всегда одинаков – зубы начинают нестерпимо болеть в самый неподходящий момент, и при этом не всегда есть возможность оперативно обратиться за помощью к лечащему врачу. В этой ситуации нужно воспользоваться подручными средствами, которые помогут избавиться от проблемы и хотя бы на время снять боль без использования сильнодействующих лекарственных препаратов и вмешательства стоматолога.Для начала нужно прополоскать рот теплой слегка подсоленной водой, чтобы удалить остатки пищи. В некоторых случаях этой процедуры оказывается вполне достаточно, чтобы избавиться от болевых ощущений. К примеру, соленая вода отлично помогает в ситуациях, когда на обнаженный зубной нерв попадает сладкая либо холодная еда.Если после полоскания водой зубная боль не прошла, то можно воспользоваться любым спиртосодержащим несладким напитком. В идеале это должна быть водка либо разведенный наполовину кипяченой водой медицинский спирт, которыми также нужно прополоскать полость рта. Эта процедура поможет снять боль в случае воспалительного процесса, когда необходимо не только продезинфицировать, но и прижечь зубной нерв.При первой же возможности больной зуб нужно показать врачу. Откладывание визиту к врачу ни к чему хорошему не приведет, зуб сам по себе не выздоровеет, а будет только ухудшатся его состояние и вполне вероятно, что его уже невозможно будет спасти. И тогда останется его удалить и на его место поставить имплант.Можно воспользоваться народными средствами, которыми испокон веков лечились наши предки. Отлично снимает зубную боль обыкновенный подорожник, корень которого нужно промыть водой и вставить в ухо с той стороны, где болит зуб. Как правило, уже через полчаса боль начнет утихать и вскоре полностью исчезнет.Кроме этого, можно воспользоваться соком таких растений, как одуванчик и репа, которыми смазывается больной зуб, или же съесть свежий огурец либо пожевать березовые почки. Прекрасным болеутоляющим средством является смесь из соли и чеснока в равных пропорциях. Ею необходимо обильно смазать зуб и положить сверху ватный тампон, чтобы кашица не вымывалась слюной. Примерно через 10-15 минут наступает облегчение. Если чеснока нет, то можно заменить его луком либо стручковым красным перцем, однако действовать необходимо очень осторожно, так как можно заработать ожог слизистой оболочки полости рта.При зубной боли превосходно помогают полоскания на основании лечебных трав. Для их приготовления отлично подойдут шалфей, смесь листьев малины и мяты в равных пропорциях или корень окропника. Чтобы приготовить отвар, необходимо 2 ложки столовых свежей или сухой травы залить 0,5 л кипятка, настоять в течение 2-3 часов и процедить, после чего каждые 15-20 минут полоскать отваром рот. Как правило, уже после 2-3 таких процедур зубная боль прекратится. Кроме этого, избавиться от проблемы можно с помощью спиртовых настоек корня валерианы, зверобоя либо календулы, которым следует обильно смочить вату и протереть ею десну, а также приложить к больному зубу и оставить на 10-15 минут.