Коллективизм опасен для россиян, сделали вывод психологи

Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной медицины и Новосибирский государственный университет сделали неожиданное заявление: коллективизм (подчинение личных интересов общественным) толкает россиян к депрессии. По словам ученых, коллективизм (подчинение личности общественным интересам) доминирует в восточноазиатских странах (Китай, Япония), а индивидуализм (приоритет личности и личной независимости) - в развитых западных странах, особенно в США. Россия находится где-то посередине.Удивительно, но в восточноазиатских странах коллективизм является фактором защиты от депрессии. Однако факторы, приводящие к депрессии (тревога, стресс, тенденция подавлять негативные эмоции) и характерные для азиатских стран, производят на жителей восточноазиатских стран меньший эффект. Данную взаимосвязь ученые решили исследовать на примере России. Оказалось, в отличие от восточноазиатских стран в России коллективистская ориентация усиливает влияние факторов риска депрессии.Сообщается, что ученые использовали математический метод анализа данных, проверяющих, в какой степени гипотетическая модель, широко применяющаяся в психологии, социальных науках и экономике, соответствует реальным эмпирическим данным.Вывод ученых следующий: "Полученные результаты можно объяснить тем, что природа коллективизма в России отличается от коллективизма восточноазиатских стран, в основе которого лежат конфуцианские ценности. Эти данные нужно учитывать психологам и психотерапевтам, работающим с депрессивными больными. По этой причине при лечении депрессии психологам стоит ориентироваться на западные страны. Например, в коллективистских восточноазиатских странах считается похвальным не показывать окружающим печаль, чтобы не нарушать гармонию в коллективе. В России эффект влияния коллективизма на депрессию в основном реализуется как раз через подавление негативных эмоций. Именно поэтому по примеру западных стран можно рекомендовать обучение депрессивных больных другим методам преодоления отрицательных эмоций, например таким как переосмысление ситуации, которая повлекла за собой такие чувства".