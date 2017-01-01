Ученые рассказали, как правильно манипулировать поведением других людей
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Специалисты из Университета Эксетера и Квинслендского университета проанализировали данные трех исследований. В них принял участие 221 человек. Некоторым добровольцам показали плакаты, на которых было написано, что 70% их сверстников против того, чтобы пить спиртное залпом, и 65% не делают так на вечеринках.
После участники заполнили опросники. Исследователи обнаружили: сообщение о том, что другие не одобряют употребление спиртного залпом, подталкивало добровольцев так выпивать алкогольные напитки. А информация о том, что другие не пьют не вечеринках спиртные напитки залпом, снижала риск употребления спиртного подобным образом.
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