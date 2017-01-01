Болезнь десен и деменция связаны, показало исследование
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Специалисты учли факторы, которые могли повлиять на результаты, включая заболевания сердца, инсульт, диабет. По словам ученых, при хроническом пародонтите в организме повышается уровень маркеров воспаления. Предыдущие исследования также показали, что хронический пародонтит негативно влияет на умственные способности.
Кстати, всего одна ночь без сна увеличивает риск болезни Альцгеймера. После одной такой ночи в спинномозговой жидкости на 10% повышается уровень бета-амилоидного белка, связанного с деменцией. Это показал эксперимент, проведенный в Медицинской школе Вашингтонского университета.
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