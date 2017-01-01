Болезнь десен и деменция связаны, показало исследование

Тайваньские исследователи проанализировали данные людей в возрасте 50 лет и старше. Специалисты хотели выяснить, увеличивает ли хронический пародонтит риск болезни Альцгеймера. Ученые установили: люди, которые страдали от хронической болезни десен в течение 10 лет и больше, на 70% чаще сталкивались с болезнью Альцгеймера.Специалисты учли факторы, которые могли повлиять на результаты, включая заболевания сердца, инсульт, диабет. По словам ученых, при хроническом пародонтите в организме повышается уровень маркеров воспаления. Предыдущие исследования также показали, что хронический пародонтит негативно влияет на умственные способности.Кстати, всего одна ночь без сна увеличивает риск болезни Альцгеймера. После одной такой ночи в спинномозговой жидкости на 10% повышается уровень бета-амилоидного белка, связанного с деменцией. Это показал эксперимент, проведенный в Медицинской школе Вашингтонского университета.