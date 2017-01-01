Фетальный алкогольный синдром оказался более распространенной проблемой, чем считалось
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По приблизительным оценкам, у каждой 13-й женщины, употребляющей алкоголь во время беременности, рождается ребенок с ФАС. В некоторых популяциях распространенность синдрома в 5-68 раз выше, чем в целом. Наибольшему риску подвержены дети из малообеспеченных семей, дети, отданные под опеку, и те, кто попал в тюрьму или психоневрологический интернат.
Исследователи оценили распространенность ФАС в 187 странах. Больше всего детей с ФАС оказалось в ЮАР (111,1 на каждую 1000). Специалисты говорят, что у многих детей с ФАС сначала диагностируют аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или биполярное расстройство, так как симптомы похожи. Дети с ФАС могут ломать мебель, выдергивать себе волосы, раскачиваться, услышав громкие звуки. У некоторых есть физические дефекты, например тонкая верхняя губа, маленькие глаза, микроцефалия.
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