Фетальный алкогольный синдром оказался более распространенной проблемой, чем считалось

Канадские ученые проанализировали данные 24 исследований с участием 1416 человек с фетальным алкогольным синдромом (ФАС). Это комплекс врожденных отклонений в психофизическом развитии ребенка, связанных с употреблением женщиной алкоголя до и во время беременности. Специалисты установили: в мире примерно восемь детей на каждую 1000 страдают от ФАС.По приблизительным оценкам, у каждой 13-й женщины, употребляющей алкоголь во время беременности, рождается ребенок с ФАС. В некоторых популяциях распространенность синдрома в 5-68 раз выше, чем в целом. Наибольшему риску подвержены дети из малообеспеченных семей, дети, отданные под опеку, и те, кто попал в тюрьму или психоневрологический интернат.Исследователи оценили распространенность ФАС в 187 странах. Больше всего детей с ФАС оказалось в ЮАР (111,1 на каждую 1000). Специалисты говорят, что у многих детей с ФАС сначала диагностируют аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или биполярное расстройство, так как симптомы похожи. Дети с ФАС могут ломать мебель, выдергивать себе волосы, раскачиваться, услышав громкие звуки. У некоторых есть физические дефекты, например тонкая верхняя губа, маленькие глаза, микроцефалия.