Солнцезащитные кремы с наночастицами могут быть опасны для здоровья

Наночастицы в солнцезащитных кремах могут иметь при случайном попадании в организм оказывать токсичное действие на здоровье, считают эксперты Американского химического общества.Оксид цинка - основной токсичный компонент, широко используемый в солнцезащитных средствах. Частицы размером менее 100 нанометров более опасны для клеток толстой кишки, чем обычный оксид цинка, сообщают эксперты. Врачи озабочены потенциальным вредом наночастиц из различных материалов, которые могут иметь различные физические и химические свойства, чем более крупные частицы.Наночастицы, по размеру нечто среднее между микроном и атомом, всё чаще и чаще используют в потребительских товарах, добавляя в косметику, продукты питания. Некоторые солнцезащитные кремы и лосьоны содержат наночастицы оксида цинка. Непреднамеренное воздействие наночастиц оксида цинка, например, когда ребёнок случайно съел каплю солнцезащитного лосьона при нанесении на кожу, может иметь серьёзные негативные последствия для организма, в частности повлиять на здоровье на толстой кишки, отмечают учёные Американского химического общества.Специалисты провели эксперименты с клеточными культурами клеток толстой кишки, сравнив эффекты наночастиц оксида цинка с обычным оксидом цинка, продаваемым в виде порошка. Оказалось, что наночастицы в два раза токсичнее более крупных частиц в составах - в концентрации около двух граммов солнцезащитного крема они наносили достаточно серьёзный ущерб клеткам толстой кишки.