Как создать эффективный естественный дезодорант в течение нескольких минут

Все косметические средства, которые мы применяем на нашей коже, особенно дезодоранты, которые применяются каждый день, всасываются в нашу кожу (и кровоток) очень быстро.Большинство дезодорантов, которые используются сегодня, это антиперспиранты, содержащие алюминий, парабены, SLS (лаурилсульфат натрия) и другие вредные компоненты. Алюминий связан с болезнью Альцгеймера и раком молочной железы. Поэтому обязательно ученые рекомендуют читать состав косметики, и в любом случае не разрешайте маленьким детям использовать ничего, кроме натуральной косметики.Поскольку на рынке существующей эффективной природной косметики очень сложно найти натуральный дезодорант, ученые разработали рецепт, который вы можете легко подготовить дома, причем совершенно недорого, он не содержит вредных веществ, и может быть эффективным до нескольких дней (в зависимости от того, как вы добавите пасту цинка и эфирные масла).Чтобы его приготовить понадобятся:СодаКукурузный крахмалОливковое или кокосовое маслоДобавки, повышающие эффективность естественного дезодоранта:Во-первых, витамин Е (используется в качестве консерванта). Желательно использовать масляный витамин Е. Вы можете проколоть мягкую капсулу, содержащую витамин E.Во-вторых, эфирные масла. Стоит выбирать природные действующие противомикробные эфирные масла (эффективно действуют против бактерий, которые вызывают запах после потения, а также при потении после приема определенной пищи). Это масла корицы, гвоздики и тимьяна отлично работают, но они могут вызвать определенную чувствительность кожи. Поэтому рекомендуются также масла сандалового дерева, лаванды, лимона и нима.В-третьих, паста цинка. Ее можно дешево купить в любой аптеке (содержит 25% порошка оксида цинка и вазелин). Имеет чрезвычайную антимикробную активность и помогает при акне, сыпи и для заживления ран. Кроме того, так как у большинства людей наблюдается дефицит цинка в организме, небольшая часть цинка будет всасываться в организм через потовые железы посредством природного дезодоранта.Регулировка количества этих специальных дополнительных добавок, уменьшая либо повышая количество определенного эфирного масла, приведет к увеличению эффективности естественного самодельного дезодоранта.Как создать эффективный естественный дезодорант:Возьмите простую металлическую или керамическую чашу, соедините в нее необходимые компоненты:1) ?чашки пищевой соды2) ? чашки чистого кукурузного крахмала – используемого для приготовления пищи3) 2 столовые ложки оливкового или кокосового масла4) Другие дополнения, которые дают аромат или могут повысить эффективность дезодорантов:а) витамин Е, масло — 2-3 каплиб) эфирные масла (чайное дерево, лаванда, лимон или масло нима)(Например, отличный эффект дает дополнение к восьми каплям лаванды 3 капли сандалового дерева)в) цинковая паста – выжать из тюбика до 10 см цинковой пасты5) Все хорошо перемешать, убедитесь, что смесь не слишком жидкая, чем плотнее и тяжелее будет состав, тем он будет более эффективным.ВНИМАНИЕ: Не добавляйте больше, чем несколько капель эфирных масел. Если вы испытываете жжение или покраснение, вероятно, нужно уменьшить количество пищевой соды – стоит отрегулировать соотношение количества крахмала от 1:2 и даже до 1:6.Другие примечания:Данный дезодорант прежде всего устраняет неприятный запах бактерий, вызывающих потоотделение. Вышеупомянутые эфирные масла имеют сильные антимикробные свойства и должны значительно сократить количество этих пахучих бактерий, кроме того, они имеют приятный запах.Этот дезодорант не избавит полностью от потоотделения, если вы подвергаетесь сильным физическим нагрузкам либо испытываете большое волнение, однако вы не будете потеть при обычном размеренном ритме жизни, кроме того, не будет никакого запаха пота.