Красота без макияжа. Как этого добиться?

Женщины прекрасны такими, какие они есть! И хотя макияж — это большое удовольствие и способ выразить себя, вам не обязательно краситься, чтобы хорошо выглядеть. Читайте, как этого добиться.Макияж — это основа хорошего внешнего вида большинства женщин. Многим из нас он добавляет уверенности в себе и является неотъемлемой частью ежедневного ритуала красоты. Но в то же время, нам приходится признать то, что он превращает нас в людей, которыми мы не являемся. А у вас хватило бы смелости выйти на улицу без макияжа?Если вы не представляете свою жизнь без макияжа, поверьте, что также прекрасно можно выглядеть и без него. Но перестать краситься не так-то просто. Ведь макияж делает лицо сияющим, здоровым и ухоженным! Что можно сделать, чтобы выглядеть красиво без макияжа.Идеальная кожаЭто кожа без намека на пятна, несовершенства, расширенные поры или сосуды. Идеал. Кто-нибудь из нас ее имеет? Вряд ли. Для начала проверьте, какой у вас тип кожи. К сожалению, большинство женщин этого не знает, или их представления о своей коже никак не соответствуют действительности. Отправляйтесь к дерматологу, который подскажет вам, как заботиться о коже. Только тогда, когда точно узнаете ее потребности, вы сможете предоставить ей соответствующие компоненты. Помните, что потребности кожи меняются в зависимости от времени года или дня. Поэтому просто наблюдайте. Каждый день. А потом совместите уход с требованиями вашей кожи. Если выскочит прыщ, устраните его салициловой кислотой. Когда мучает сухость кожи, используйте крема. А если она раздражена солнцем, примените успокаивающее средство. Это лучшее, что вы можете сделать, чтобы выглядеть превосходно.ПилингРегулярное отшелушивание эпидермиса придает цвету вашего лица неимоверную свежесть и гладкость. Она приобретает лучший цвет и выглядит моложе. В этом поможет косметика с кислотами: тоники, сыворотки или влажные салфетки. И, опять же, покупайте кислоту, подходящую для вашего типа кожи. Для жирной и смешанной кожи подойдут кислоты, которые заметно разглаживают тонкие линии, а также салициловая. Для нормальной кожи – гликолевая, а для сухой и чувствительной – молочная кислота.РетинолЦарь идеальной кожи. Он не только разглаживает и освежает ее, но и явно омолаживает, что неоднократно доказывалось. Это единственное косметическое вещество, которое в состоянии уменьшить морщины. Проблема только в том, что когда вы начинаете его использовать, оно может раздражать кожу. Это нормально и нужно переждать. Он отличный эффект!!! Обратите внимание на крема с производными ретинола, которые не раздражают кожу. Они имеют слабое действие, но при этом здорово освежают внешний вид кожи.ФильтрыЕсли вы решились на ежедневное отшелушивание, стоит также подумать о соответствующей защите от УФ, чтобы не оставалось пятен. К счастью, современные кремы с фильтрами легкие и простые в применении. Они оставляют на лице нежный, слегка мерцающий эффект, одновременно улучшают внешний вид кожи. Вот, очень сдержанный эффект и абсолютно без макияжа!РесницыНе нужно подкрашивать их тушью, но вы можете подчеркнуть их цвет хной. Благодаря такому простому методу ваши ресницы на две недели станут интенсивно черными. Обязательно закручивайте их или завивайте – это сделает ваши глаза зрительно больше. Добавьте им сексуального блеска, втирая в них масло, благодаря чему они будут расти как сумасшедшие!Идеальные бровиТо, что вы не обладаете выразительными бровями, не означает, что вы не можете этого исправить. Можно откорректировать их форму, что придаст вашему взгляду большую выразительность, особенно если вы подкрасите их хной.Отличная прическаОтличная прическа является обрамлением для лица. Ухоженные волосы в отличном цвете создадут впечатление красивого, здорового, естественного вида. Поэтому избегайте тонны средств для укладки или литров лака, обратите внимание на легкость, объем и блеск.