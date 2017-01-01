Восемь причин преждевременных морщин

Вглядываетесь в зеркало, не появились ли морщинки? Помните – профилактика наше все! Если от уже появившихся морщин вас избавит только пластический хирург, то оттянуть их появление вполне возможно. Кожа вокруг глаз очень нежная, морщинки появляются там раньше всего, поэтому она требует особого внимания.1. УвлажнениеУвлажнение – главное в уходе за кожей. Нежная кожа вокруг глаз требует особого увлажнения. Даже если вам 20 и до морщин еще далеко. Увлажнение кожи вокруг глаз это инвестиция в будущее. Но не стоит использовать возрастные средства заранее – выбирайте то, что соответствует вашему возрасту и состоянию вашей кожи. В 20 лет будет достаточно легкого геля, в 25 крема, а после 30 уже можно начинать курсы антивозрастных средства, постепенно учащая курсы и выбирая более кремы более сильного действия. Да, кстати, вопреки расхожему заблуждению, крем «для кожи вокруг глаз» – не стоит наносить на подвижное веко: сверху достаточно нанести его на подбровную область, снизу от косточки до нижнего века (на само нижнее веко крем тоже наносить не следует).2. Пользуйтесь только средствами, предназначенными для кожи вокруг глазБудьте аккуратны с очищающими средствами для лица, на них не просто так пишут «избегайте кожи вокруг глаз». Избегайте спиртосодержащих средств – они только высушат кожу. Это относится и к тональным средствам. Чтобы скрыть синяки под глазами используйте специально предназначенный для кожи вокруг глаз консилер, а не тональный крем, и уж тем более не пудру. Пудра всегда немного подсушивает кожу, что хорошо для кожи склонной к жирности, но недопустимо в области вокруг глаз.3. Носите солнцезащитные очки.Не пренебрегайте очками! В солнечную погоду всегда носите темные очки, даже если на улице зима. При слишком ярком свете мы инстинктивно щуримся – что вызывает появление мимических морщинок. Отговорки, что вам не идут очки, оставьте в прошлом – нынешний ассортимент достаточно широк, чтобы подобрать идущую вам оправу. Точно также вы щуритесь, когда напрягаете глаза в попытках разглядеть что-нибудь. Регулярно проверяйте зрение – небольшое ухудшение вы можете и не заметить, но глаза будут быстрее уставать, а значит вы опять-таки будете щуриться.4. Не трогайте лицо!Да-да! Старайтесь как можно меньше трогать лицо руками. И ни в коем случае не трите глаза. Следите за руками, когда вы устали, от этой привычки бывает сложно избавиться. Систематически растягиваемая кожа просто теряет тонус.5. Постоянное недосыпание.Да-да, в школу рано, а задают много, сессия на носу, ночные тусовки с друзьями, бурный секс с любимым мужчиной, ребенок все ночь плакал, и на работе заставляют пахать круглосуточно. В любом возрасте есть тысячи дел. Но постарайтесь находить время на себя и высыпаться. Кстати, «совы», имейте в виду «сон красоты» начинается до полночи.6. Вредные привычки и неправильный образ жизниВредные привычки и нездоровый образ жизни тоже негативно сказываются на коже. Курение – заметно сушит кожу и приближает ее старение.7. СтрессСтресс негативно сказывается на всем организме, но часто именно по лицу это наиболее заметно — потухшие глаза, мешки под глазами, глаза с красными прожилками, хмурые морщинки на лбу и в уголках рта. Старайтесь как можно меньше пребывать в стрессовых ситуациях, учитесь расслабляться (помогут техники релаксации и медитации) и почаще смотрите на себя в зеркало. Хмурое (раздраженное, замученное) выражение лица вас не украшает.8. Слишком активная мимикаМимика оставляет свой след на лице – не зря некоторые морщины называются «мимическими». Но, с другой стороны, в мимике проявляется наша индивидуальность: кто-то мило щурится, когда смеется, кто-то по-роковому поднимает бровь, кто-то умеет шевелить носом… Лучше откажитесь от вредных привычек.