Кофеин помогает быстро выйти из наркоза

Специалисты из Чикагского университета провели исследование на крысах. Подопытные животные в течение одного часа получали 3% концентрацию общего анестетика. За 10 минут до окончания действия анестетика грызунам делали инъекцию кофеина либо солевого раствора.Эксперимент повторили три раза. Каждый раз концентрацию кофеина повышали. Исследователи установили: крысы, получавшие кофеин, пробуждались быстрее грызунов из другой группы. Максимальная доза кофеина ускоряла выход из наркоза на 55%. Ученые рассказали, какие механизмы за этим стоят.Во-первых, кофеин повышает в организме уровень цАМФ - соединения, регулирующего работу клеток. Предыдущие исследования показали, что рост уровня цАМФ ускоряет процесс восстановления после общего наркоза. Кроме того, кофеин является антагонистом аденозиновых рецепторов. Когда аденозин связывается с этими рецепторами, возникает сонливость. По словам исследователей, кофеин мешает аденозину связаться с рецепторами.