Кофеин помогает быстро выйти из наркоза
http://www.meddaily.ru - Добавил kasandra в категорию Другие
Эксперимент повторили три раза. Каждый раз концентрацию кофеина повышали. Исследователи установили: крысы, получавшие кофеин, пробуждались быстрее грызунов из другой группы. Максимальная доза кофеина ускоряла выход из наркоза на 55%. Ученые рассказали, какие механизмы за этим стоят.
Во-первых, кофеин повышает в организме уровень цАМФ - соединения, регулирующего работу клеток. Предыдущие исследования показали, что рост уровня цАМФ ускоряет процесс восстановления после общего наркоза. Кроме того, кофеин является антагонистом аденозиновых рецепторов. Когда аденозин связывается с этими рецепторами, возникает сонливость. По словам исследователей, кофеин мешает аденозину связаться с рецепторами.
Добавить комментарий