Названы главные ошибки хранения продуктов в холодильнике
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Одной из самых распространенных является привычка людей держать в холодильнике продукты, которые уже начинают портиться, заявил один из экспертов Даррен Бил.
«Важно осознавать, что пища испорчена, и без сожаления освобождать от нее холодильник. К примеру, этилен из гнилых фруктов может очень быстро отравить остальную растительную пищу», - поделился мнением доктор Бил.
Также ради сохранения свежести еды и здоровья членов семьи нельзя допускать «перекрестного загрязнения» , возникающего от соседства сырых и приготовленных продуктов, подчеркнули медики. Они должны быть запечатанными и находиться на разных полках.
«На верхних полках хранят йогурты, молоко и масло, поскольку сюда загрязнителям с сырой пищи трудно будет добраться. Там же или несколько ниже хранят такие готовые блюда, как котлеты, пирожные, гарниры».
Сыр специалисты порекомендовали хранить в середине холодильника или даже в ящике для овощей – и лучше не в пленке, а в пергаментной бумаге. Сырое мясо, по их словам, также нужно хранить на одной из нижних полок холодильника, причем, плотно упакованным.
Кроме того, именно на полке, а не на дверце правильно хранить яйца, считают медработники. Дверь холодильника лучше использовать для хранения зелени, соков, воды, соусов, вина.
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