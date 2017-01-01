Интим дважды в неделю уменьшает шанс сердечного приступа на 50%

Мужчины, которые занимаются сексом, по крайней мере, два раза в неделю, почти вдвое сокращают риск заболеваний сердца, согласно данным нового исследования.Британские ученые отслеживали сексуальную активность более чем 1 000 мужчин в возрасте между 40 и 70 годами, которые принимали участие в долгосрочном проекте, стартовавшем еще в 1987 году.В процессе исследования каждого мужчину регулярно опрашивали о том, как часто они имели секс, а затем проверяли наличие признаков заболеваний сердца. Принимались во внимание и другие факторы риска, такие как их возраст, вес, кровяное давление и уровень холестерина.В итоге выяснилось, что мужчины, которые регулярно заниматься любовью имели до 45 процентов меньше вероятность развития опасных для жизни болезней сердца. Женщины не принимали участие в данном исследовании.Хотя секс уже давно рассматривается в качестве хорошего стимулятора физического и психического здоровья, было мало научных подтверждений, которые бы показывали, какое воздействие частое занятие сексом может иметь на такие серьезные заболевания, как болезни сердца.Ученые, которые работали над исследованием, также призывают к тому, чтобы врачи при оценке риска заболеваний сердца у мужчин, принимали во внимание их сексуальную активность.