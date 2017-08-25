Профилактика камней в почках: правильный питьевой режим

Сколько надо потреблять жидкости в покое, при физической нагрузке, чтобы избежать обезвоживания, исключить предпосылки к развитию мочекаменной болезни? Для каждого человека устанавливается индивидуальный питьевой режим. Если речь идет о молодых людях, то рекомендуется при физических нагрузках употреблять не менее 2,5–3 литров жидкости в день.Если речь идет о людях более старшего возраста, особенно тех, у кого есть проблемы с сердцем, или тучных, то даже при незначительных нагрузках надо учитывать суточный диурез. Если человек выделяет 1,5 литра воды, значит, ему можно предложить выпивать 1,5, 1,6, 1,8 литра. Если пациент с трудом выделяет 1,2–1 литр, значит, надо уменьшить физическую нагрузку и постепенно тренировать его на больший питьевой режим. Тренировками можно достичь очень больших успехов.После любых физических нагрузок (фитнес, лыжи, коньки, велосипед) надо обязательно принять душ и выпить горячего чая, может быть, даже сладкого, если нет сахарного диабета.Чтобы проконтролировать себя, существует очень простой прием. Надо в буквальном смысле попробовать себя на вкус – лизнуть себя. Если кожа окажется очень соленой, пот соленым, значит, потери натрия прошли очень существенные. Может быть, даже в утренние часы нужно использовать соленые продукты, например кусочек сыра, кусочек селедочки с черным хлебом, чтобы была жажда и человек смог восстановить потери соли, которые произошли.Обезвоживание может наступить не только в том случае, если человек позанимался спортом и не выпил достаточное количество воды или просто попил мало в течение дня. Есть еще один провоцирующий фактор для почек – высокая температура.Происходит накопление токсических продуктов в организме, а почки должны их выделить. Если не будет хорошего питьевого режима, то не будет фильтроваться моча, а если не будет фильтроваться моча, токсические продукты оседают и вызывают интоксикацию.При высокой температуре надо проводить дезинтоксикационную терапию, а это питье 400, 500, 600 граммов жидкости в час. Предположим, что температура 39, 38,5 °C, значит, надо выпить 1,5–2 литра в течение 5–6 часов маленькими порциями, но обязательно пить и спускать мочу.Кислое питье не рекомендовано, потому что токсические продукты закисляют организм. Не надо пить лимонную воду, не надо есть мандарины, апельсины. Лучше попить чай с молоком, лучше попить «Боржоми», компот из сухофруктов, то есть ввести в питьевой режим щелочное питье. Потому что надо выводить кислые валентности, которые накапливаются при высокой температуре.