Скрининг рака яичников приносит больше вреда, чем пользы

Потенциальный вред от скрининга на рак яичника перевешивает его пользу из-за большого количества ложноположительных результатов. Поэтому проходить его должны только женщины, находящиеся в группах риска, заявила Целевая группа по профилактическим услугам США (U.S. Preventive Services Task Force, USPSTF) в проекте рекомендации.«U.S. Preventive Services Task Force обнаружила, что скрининг женщин без признаков или симптомов рака яичников не уменьшает число смертей от этой болезни и может привести к ненужным операциям», — сказала доктор Морин Фиппс (Maureen Phipps)«Следовательно, мы не рекомендуем проводить скрининг на рак яичников у женщин, у которых нет признаков или симптомов, и которые не подвергаются высокому риску развития рака яичников», — сказала она. Фиппс является членом целевой группы, которая является независимой группой добровольцев Национальных экспертов в области профилактики и доказательной медицины.Новое руководство окончательно подтверждает рекомендацию, сделанную еще в 2012 году: скрининг рака яичников нужен только тем, кто находится в группе риска этого заболевания.Председатель целевой группы доктор Дэвид Гроссман (David Grossman) сказал, что «существующие в настоящее время скрининговые тесты слишком часто ошибаются, определяя, есть ли у женщины рак яичников или нет. Мы надеемся, что в будущем будут разработаны лучшие скрининговые тесты на рак яичников», — добавил он.Рак яичников является восьмым наиболее распространенным раком и пятой наиболее распространенной причиной смерти от рака среди женщин в Соединенных Штатах, сообщает USPSTF.Текущие скрининговые тесты на рак яичников не очень точны и могут указывать на то, что у женщины есть рак яичников, когда на самом деле его нет. Эти ложноположительные тесты могут привести к ненужной крупной операции по удалению одного или обоих яичников.Последствия удаления яичниковВ большинстве случаев последствия овариоэктомии возникают через несколько недель после проведенной манипуляции и сохраняются на протяжении нескольких лет. Последствия удаления яичников у женщин достигают своего пика через три месяца после проведенной операции.Бесплодие. После удаления яичников женщина не может родить детей, по очевидным причинам.Гормональный дисбаланс. Самым серьезным последствием двойной овариоэксомии являются гормональные нарушения. Прекращается выделение гормонов, продуцируемых яичниками, у женщины наступает климакс (его признаками часто являются приливы, головные боли, повышенное потоотделение, частые усталость и слабость). Если это состояние приходит естественным путем, то организм испытывает гораздо меньший стресс, так как угасание работы яичников происходит постепенно. В случае же с операцией изменение гормонов осуществляется резко, что может вызвать определенные осложнения.Депрессия. Большинство женщин, которые пережили удаление яичников, подтверждают наступление депрессии после операции. Такое состояние объяснятся сильнейшим стрессом. Кроме того, существует неофициальная статистика, согласно которой многие российские мужчины после гистерэктомии или овариоэктомии уходят из семьи.Проблемы с сердцем и сосудами. После удаления яичников у пациенток часто наблюдаются проблемы с давлением и сердцебиением, из-за возникающей вследствие гормонального дисбаланса хрупкости сосудов возможны инфаркты и инсульты.Мочеполовая сфера. После овариоэктомии женщина может ощущать сухость и зуд во влагалище. Она испытывает неприятные ощущения и боль во время полового акта. Также может появиться молочница, так как микрофлора влагалища во многом зависит от гормонов, выделяемых яичниками. Некоторые женщины отмечали, что после операции у них появились частые позывы к мочеиспусканию. Также у некоторых женщин может возникнуть недержание мочи. Большинство прооперированных женщин отмечают угасание либидо.Нарушение обмена веществ. Из-за нарушения обмена веществ кости женщины становятся очень хрупкими. Это может привести к развитию атеросклероза или частым переломам. Ногти и волосы также претерпевают негативное влияние. Волосяной покров становится более ломким, тусклым и безжизненным. Ногти начинают ломаться и расслаиваться. Удаление яичников также сказывается на состоянии зубов. У женщин часто возникает пародонтоз и другие заболевания десен. Зубы становятся хрупкими и могут выпадать или крошиться.Стоит отметить, что большинства упомянутых проблем, возникающих после овариоэктомии, можно легко избежать. В наше время существует масса препаратов заместительно-гормональной терапии, необходимо лишь правильно их подобрать.