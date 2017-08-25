Специалисты не рекомендуют слишком много работать

По словам ученых из Университетского колледжа Лондона, люди, которые много работают, рискуют столкнуться с сердечной недостаточностью, инсультом и деменцией. Такой вывод исследователи сделали, проанализировав данные людей, работавших от 35 до 40 часов в неделю, и тех, кто работал больше 55 часов в неделю.За участниками наблюдали в течение 10 лет. Исследование показало: люди, которые много работали, чаще страдали от мерцательной аритмии. В частности, риск данного недуга у них был повышен в 1,4 раза. Как известно, мерцательная аритмия увеличивает вероятность других проблем, например, инсульта.Специалисты отмечают: 9 из 10 случаев мерцательной аритмии были зарегистрированы у людей, которые до этого не имели проблем с сердцем и сосудами. То есть, скорее всего, именно работа являлась причиной аритмии у этих добровольцев.