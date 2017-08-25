Специалисты не рекомендуют слишком много работать
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За участниками наблюдали в течение 10 лет. Исследование показало: люди, которые много работали, чаще страдали от мерцательной аритмии. В частности, риск данного недуга у них был повышен в 1,4 раза. Как известно, мерцательная аритмия увеличивает вероятность других проблем, например, инсульта.
Специалисты отмечают: 9 из 10 случаев мерцательной аритмии были зарегистрированы у людей, которые до этого не имели проблем с сердцем и сосудами. То есть, скорее всего, именно работа являлась причиной аритмии у этих добровольцев.
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