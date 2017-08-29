Зимой чаще возникают сердечные приступы

Ученые из университета Лунда в Швеции провели исследование, чтобы определить влияние погоды на риск инфаркта. Оказалось, зимой сердечные приступы возникают чаще.Специалисты изучили медицинские карты пациентов клиник и нашли взаимосвязь между погодой и частотой заболеваний. Так, наибольшее число пациентов с сердечными приступами поступили в медицинское учреждение именно зимой. Как выяснилось, сильный порывистый ветер и высокая влажность воздуха также усугубляли заболевание. Но наибольший негативный эффект вызывала низкая температура. Как выяснили ученые, неблагоприятные погодные условия в зимнее время провоцируют сердечные приступы у больных. При реакции на холод организм человека снижает теплопроводность кожи, сужает сосуды, из-за чего повышается артериальное давление и нагрузка на сердце растет. Опираясь на полученные результаты кардиологи предостерегают страдающих от сердечных заболеваний пациентов от прогулок в холодное время года.