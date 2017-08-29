Напиток на завтрак: идеальный вариант для худышек

Для того чтобы оставаться в идеальной форме, мало заниматься спортом, или же правильно питаться. Все нужно делать только в комплексе.В частности, диетологи называют три типа напитков на завтрак и называют их лучшие и худшие свойства.Первое – кофе. Хотите не поправляться после бодрящего напитка - выбирайте кофе без жира, а любите капуччино или латте – готовьтесь к лишним калориям.Второе – протеиновый шейк. Это самый идеальный вариант для тех, кто стремится похудеть либо поддерживать физическую форму.Третье – зеленый чай. Главное, что в напитке содержится один из самых мощных катехинов – антиоксидантов, которые помогают похудеть