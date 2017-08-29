Напиток на завтрак: идеальный вариант для худышек

Добавил med2 в категорию Разное

Для того чтобы оставаться в идеальной форме, мало заниматься спортом, или же правильно питаться. Все нужно делать только в комплексе.

В частности, диетологи называют три типа напитков на завтрак и называют их лучшие и худшие свойства.

Первое – кофе. Хотите не поправляться после бодрящего напитка - выбирайте кофе без жира, а любите капуччино или латте – готовьтесь к лишним калориям.

Второе – протеиновый шейк. Это самый идеальный вариант для тех, кто стремится похудеть либо поддерживать физическую форму.

Третье – зеленый чай. Главное, что в напитке содержится один из самых мощных катехинов – антиоксидантов, которые помогают похудеть

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