Смазка из презервативов спасает от артрита, убеждены африканцы

Пожилые жители Южной Африки избавляются от выписанных врачами таблеток, заменяя их презервативами. Смысл прост: они полагают, что смазка, используемая в латексных презервативах, уменьшает остроту артритных болей.Как сообщает издание, люди натирают суставы смазкой, заявляя, что это дает моментальное уменьшение остроты боли. В Южной Африке презервативы достать легко. Зачастую их раздают бесплатно в рамках программ по борьбе с эпидемией ВИЧ. В этой стране один из самых высоких уровней распространения ВИЧ (заражен каждый десятый).Врачи, в свою очередь, подчеркивают: нет никаких оснований полагать, что смазка уменьшает боль. Артрит, характеризующийся воспалением суставов и болезненными ощущениями, традиционно лечат нестероидными противовоспалительными средствами, кортикостероидами вкупе с другими лекарствами. Появлению артрита способствует избыточный вес, неправильное питание, травмы и переломы, сильная нагрузка на суставы.Экспертов волнует тот факт, что презервативы попусту используются. В смазке же не содержатся мощные противовоспалительные агенты, которые могли бы повлиять на патологические процессы в суставах.