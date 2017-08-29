Смазка из презервативов спасает от артрита, убеждены африканцы
Добавил med2ru в категорию Ревматология
Как сообщает издание, люди натирают суставы смазкой, заявляя, что это дает моментальное уменьшение остроты боли. В Южной Африке презервативы достать легко. Зачастую их раздают бесплатно в рамках программ по борьбе с эпидемией ВИЧ. В этой стране один из самых высоких уровней распространения ВИЧ (заражен каждый десятый).
Врачи, в свою очередь, подчеркивают: нет никаких оснований полагать, что смазка уменьшает боль. Артрит, характеризующийся воспалением суставов и болезненными ощущениями, традиционно лечат нестероидными противовоспалительными средствами, кортикостероидами вкупе с другими лекарствами. Появлению артрита способствует избыточный вес, неправильное питание, травмы и переломы, сильная нагрузка на суставы.
Экспертов волнует тот факт, что презервативы попусту используются. В смазке же не содержатся мощные противовоспалительные агенты, которые могли бы повлиять на патологические процессы в суставах.
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