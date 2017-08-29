Худые люди чаще умирают после лечения сердечных недугов

Известно, что высокий Индекс массы тела (ИМТ) является фактором риска развития ишемической болезни сердца. Однако исследования показали: люди с лишним весом лучше переносят лечение этого заболевания (чрескожное коронарное вмешательство). Ученые называют это "парадоксом ожирения", пишет Zee News.Сотрудники больницы Ленокс Хилл проанализировали данные около 1035727 человек, перенесших катетеризацию сердца. Исследователи изучали, как ИМТ влиял на смертность, стоимость ухода, продолжительность пребывания и вероятность повторного попадания в больницу в течение месяца.42% из 1035727 пациентов также проводилось чрескожное коронарное вмешательство с имплантацией стента или баллона. Специалисты обнаружили, что люди с недостаточным весом реже подвергались катетеризации сердца и чрескожному коронарному вмешательству по сравнению с теми, у кого был нормальный или высокий ИМТ.Но ученые также выяснили: участники с недостаточным весом в три раза чаще умирали после катетеризации сердца, чем больные с ожирением. В целом они умирали в пять раз чаще пациентов с ожирением. Люди с очень большим ИМТ умирали реже, чем добровольцы с нормальным весом.У людей с ожирением смертность оказалась самой низкой по сравнению с остальными участниками, перенесшими катетеризацию сердца. Пациенты с недостаточном весом в среднем находились в больнице 10,5 дня, а больные с нормальным весом - всего 5,1 дня. Риск повторной госпитализации в течение 30 дней у больных с недостаточным весом оказался повышен на 18%, а у больных с ожирением - снижен на 8,2%.