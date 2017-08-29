Худые люди чаще умирают после лечения сердечных недугов
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Сотрудники больницы Ленокс Хилл проанализировали данные около 1035727 человек, перенесших катетеризацию сердца. Исследователи изучали, как ИМТ влиял на смертность, стоимость ухода, продолжительность пребывания и вероятность повторного попадания в больницу в течение месяца.
42% из 1035727 пациентов также проводилось чрескожное коронарное вмешательство с имплантацией стента или баллона. Специалисты обнаружили, что люди с недостаточным весом реже подвергались катетеризации сердца и чрескожному коронарному вмешательству по сравнению с теми, у кого был нормальный или высокий ИМТ.
Но ученые также выяснили: участники с недостаточным весом в три раза чаще умирали после катетеризации сердца, чем больные с ожирением. В целом они умирали в пять раз чаще пациентов с ожирением. Люди с очень большим ИМТ умирали реже, чем добровольцы с нормальным весом.
У людей с ожирением смертность оказалась самой низкой по сравнению с остальными участниками, перенесшими катетеризацию сердца. Пациенты с недостаточном весом в среднем находились в больнице 10,5 дня, а больные с нормальным весом - всего 5,1 дня. Риск повторной госпитализации в течение 30 дней у больных с недостаточным весом оказался повышен на 18%, а у больных с ожирением - снижен на 8,2%.
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