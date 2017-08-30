Электронные сигареты помогают бросить курить - миф
Исследование показало, что курильщики, которые использовали электронные сигареты, имели на 49 % меньше шансов, чтобы уменьшить потребление сигарет и на 59 % меньше шансов бросить курить по сравнению с курильщиками, которые никогда не пробовали электронные сигареты.
Хотя электронные сигареты не содержат табак, они имеют смесь летучих органических соединений, тяжелых металлов и ультрадисперсных частиц, которые, как правило, содержат никотин в облаке выдыхаемого пара.
Ученые считают, что исследование поможет исключить продукты питания, медикаменты и другие регуляторы, поскольку они создают руководящие принципы для электронных сигарет на фоне продолжающегося обсуждения о безопасности продукта и его привлекательности для людей, которые никогда не использовали традиционные сигареты.
Добавил labus в категорию Пульмонология
Добавить комментарий