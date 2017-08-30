Электронные сигареты помогают бросить курить - миф

Основываясь на том, что курильщики используют электронные сигареты, чтобы бросить курить, ученые предположили, что курильщики, которые используют этот продукт, достигнут более высоких результатов, однако, исследование показало…Исследование показало, что курильщики, которые использовали электронные сигареты, имели на 49 % меньше шансов, чтобы уменьшить потребление сигарет и на 59 % меньше шансов бросить курить по сравнению с курильщиками, которые никогда не пробовали электронные сигареты.Хотя электронные сигареты не содержат табак, они имеют смесь летучих органических соединений, тяжелых металлов и ультрадисперсных частиц, которые, как правило, содержат никотин в облаке выдыхаемого пара.Ученые считают, что исследование поможет исключить продукты питания, медикаменты и другие регуляторы, поскольку они создают руководящие принципы для электронных сигарет на фоне продолжающегося обсуждения о безопасности продукта и его привлекательности для людей, которые никогда не использовали традиционные сигареты.