Сахар может помочь докторам обнаружить раковую опухоль

Шведские исследователи разработали новый магнитный метод визуализации, с использованием сахара, чтобы оценить пагубность влияния раковых опухолей у онкологических больных.Новый метод визуализации был совмещен с экспериментом в замене стандартных агентов, для выявления раковых опухолей на сахар. Результаты показали, что злокачественные опухоли (раковые клетки) показывают более высокий расход сахара, чем окружающие ткани.Новый метод визуализации был совмещен с экспериментом в замене стандартных агентов, для выявления раковых опухолей на сахар. Результаты показали, что злокачественные опухоли (раковые клетки) показывают более высокий расход сахара, чем окружающие ткани.«Если сахар заменяет металл в качестве контрастного агента в организме, он также может иметь положительный психологический эффект и сделать пациентов спокойнее», - говорит Линда Кнутссон, преподаватель в Университете Лунда в Швеции.Кроме того, контрастные агенты на основе сахара контрастные агенты дешевле, что приводит к сокращению затрат на медицинское обслуживание.Тем не менее, они не могут быть использованы при обследовании больных сахарным диабетом. Тесты проводились на трех пациентах с опухолью головного мозга и четырех здоровых людей. Ученые обнаружили, что свойства опухоли могут быть исследованы путем введения небольшого количества сахара, а затем измерения потребления сахара опухолью.