Каждая должна знать, когда нужно делать тест на беременность

Казалось, все довольно просто, однако это далеко не так. Вечером или утром? На какой день после задержки результат будет достоверен?Производители тестов на беременность рекомендуют делать тест непосредственно после задержки.Струйные тесты могут подействовать даже до начала задержки. Производители тестов, врачи, да и подруги советуют не делать тесты до задержки.Каждая женщина, находясь в стадии планирования беременности, не раз задает себе вопрос: "Когда делать тест на беременность?".Второй - вы не беременны, вторая полоска проявляется потому, что тест низкого качества, у него мог истечь срок годности или тест хранили в условиях не соответствующих инструкции. Для того чтобы сделать тест, стоит подождать несколько дней после задержки.Если же у вас нет сил терпеть так долго, то лучше всего для определения беременности сдать анализ крови на ХГЧ, наличие гормона в крови подтвердит беременность. Так вот, ХГЧ можно диагностировать уже через 9-10 дней после зачатия, после того, как оплодотворенная яйцеклетка внедрится в стенку матки. Правда, заметим, что за анализ придется заплатить самостоятельно. Оптимально для проведения теста на беременность подходит утро, ибо, как утверждают медперсонал, первая порция мочи имеет набольшую концентрацию ХГЧ. Именно поэтому после положительного теста на беременность необходимо посетить мед. персонала.Очень часто можно наблюдать такую картину - женщине, желающей завести ребенка, настолько не терпится узнать радостную весть, что на следующий же день после предполагаемого зачатия она покупает десятка два тестов на беременность и делает их по три раза на дню.Современные тесты позволяют определять беременность в самые кратчайшие сроки. Хочется сразу отговорить всех женщин от подобных экспериментов.Почти все женщины стараются быстрее узнать, есть ли беременность. Также сказаться на правильности теста может использование этого метода диагностики не в утреннее время.Однако существуют тесты на беременность различной чувствительности, поэтому, при его покупке обратите внимание, насколько он чувствителен. Давайте поговорим о главных правилах, которые нужно соблюдать при определении беременности, а еще об ошибках, приводящих к неправильным результатам. Тест может не определить беременность на таком маленьком сроке, и вы только зря потратите деньги.Четвертое. Во многих тестах на беременность говориться, что проверить результаты можно через 5 минут, что в некоторых случаях приходилось ждать и более 10 минут для получения результата теста на беременность. Однако для того чтобы получить их, тест нужно использовать правильно, ориентируясь на срок предполагаемой беременности. В том или ином случае для женщины принципиальное значение имеют надежность теста и предельная достоверность результата. Если на огромных сроках тест не показывает 2-х заветных полосок, то он, скорее всего, бракованный. Если менструация не пришла, попробуйте повторить тест через несколько дней.Стрип-тест с маркером-полоской, планшетный (стрип-тест в пластиковом планшете и с пипеткой для мочи), струйный тест (подставляется под струю мочи), а еще электронный тест, который вместо полосок показывает слово, : "pregnant" / "беременная" или "not pregnant" / "не беременная".