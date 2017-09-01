В США разработали генную терапию для лечения детской лейкемии

Американские эксперты одобрили лечение, которое генетически обрабатывает собственные клетки крови пациентов, превращая их в «армию убийц», способных искать и уничтожать детскую лейкемию. Терапия под названием CAR-T была разработана фармацевтической компанией Novartis Pharmaceuticals и Университетом Пенсильвании, знаменуя собой новую эру в лечении рака.Терапия CAR-T начинается с фильтрации ключевых иммунных клеток, называемых Т-клетками, из крови пациента. В лаборатории в Т-клетки вводится ген, который побуждает клетки развивать рецептор, нацеленный на специальный маркер, содержащийся в некоторых клетках раках крови. Миллионы копий новых перепрограммированных Т-клеток выращиваются в лаборатории, а затем вводятся в кровоток пациента, где они могут обнаруживать и уничтожать раковые клетки. Врачи называют эту терапию «живым лекарством», так как измененные клетки продолжают размножаться в организме, осуществляя борьбу с болезнью в течение нескольких месяцев или лет.По словам экспертов, это совершенно новый способ использовать иммунную систему для борьбы с раком, чем популярные иммунотерапевтические препараты, которые лечат различные виды рака, помогая Т-клеткам лучше выявлять опухоли. Терапия CAR-T дает пациентам более сильные Т-клетки для выполнения этой работы. Представители компании Novartis Pharmaceuticals сказали, что лечение будет стоить 475000$, но компания не будет взымать никакой платы, если пациент не будет иметь улучшений в течение месяца.