Медики поведали об удивительной пользе водорослей

Оказывается, употребление морской травы имеет уйму преимуществ.

Морские водоросли – настоящий кладезь полезных элементов. Их стоит добавить в рацион, чтобы наш иммунитет всегда был в тонусе.

Правильная работа кишечника

В красных и бурых водорослях есть большое количество фукоксантина – это пигмент, который способствует ускоренному выведению жиров из желудочно-кишечного тракта.

Также водоросли богаты альгинатом, который защищает слизистую оболочку кишечника и желудка от повреждений. Он предотвращает развитие гастрита и язвенной болезни.

Кроме того, водоросли содержат клетчатку, которая нужна для хорошего функционирования кишечника.

Крепкий иммунитет

Водоросли способствуют созданию условий для усиленного размножения полезной микрофлоры в кишечнике. Соответственно это хорошо влияет на состояние иммунной системы.

Также эти растения имеют вещества, которые активизируют выработку лейкоцитов, которые способны защитить наш организм.

Нормализация артериального давления

Водоросли полиненасыщены жирными кислотами Омега-3. Которые в свою очередь способствуют улучшению состава крови, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует артериальное давление.

Нормализация женских гормонов

Употребление водорослей улучшит уровень эстрогена в крови. По словам экспертов, активно добавлять в рацион водоросли следует во время приближения к менопаузе.

Здоровая щитовидная железа

Все морские водоросли имеют много йода, который требуется для здоровой работы щитовидной железы.

Как утверждают специалисты, йод из водорослей усваивается лучше, чем из йодированной соли

Добавил ignat в категорию Альтернативная

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