Специалисты призывают людей есть больше хлеба

Вопреки распространенному мнению, рацион многих людей не содержит достаточного количества хлеба, показало новое исследование, проведенное Фондом зерновых продуктов в США.Согласно полученным данным, богатые зерном продукты, такие как хлеб, лепешки, булочки и готовые к употреблению злаки, составляют менее 15% рациона человека. Тем не менее, по словам диетологов, около 30% рациона должно состоять из зерновых продуктов. Нехватка этих продуктов вызывает снижение уровней важных питательных веществ в организме, необходимых для сбалансированного питания. Полученные результаты показывают, что люди должны дважды подумать, прежде чем исключать из рациона углеводы в попытке сбросить вес.Группа исследователей рассмотрела, что сегодня едят взрослые и как это способствует росту дефицита питательных веществ, становясь настоящей проблемой в питании многих людей. Эксперты изучили более 10000 взрослых в возрасте старше 19 лет, попросив участников вспомнить все, что они ели за последние 24 часа. Затем данные были проанализированы с точки зрения употребления зерновых продуктов, включающих хлебобулочные изделия и готовые к употреблению злаки. Специалисты оценили вклад каждого из этих продуктов в среднесуточное потребление витаминов, минералов и клетчатки.Было установлено, что нехватка зерновых продуктов в рационе человека может способствовать дефициту важных питательных веществ – особенно клетчатки, фолиевой кислоты, магния, кальция и железа. Стоит отметить, что современные зерновые продукты часто насыщаются дополнительными питательными веществами и менее калорийны, чем люди привыкли думать.