Любовь к мясу может довести до рака кишечника

Высокая концентрация железа в организме повышает риск развития рака кишечника. А один из основных источников железа - черное мясо. Как выяснилось, железо негативно влияет на работу гена, который обычно защищает от рака.Исследования на мышах показали: вероятность появления рака находилась в сильной зависимости от уровня железа и работы гена APC. Когда этот ген работал неверно, мыши с высоким уровнем потребления железа в 2-3 раза чаще заканчивали жизнь с болезнью. А вот если мыши мало потребляли железа, даже при дефектном гене у них не развивался рак.Как отмечает профессор Оуэн Сэнсам, дефектный ген APC стоит за 8 случаями рака из каждых 10. В мясе же содержится соединение под названием гем (дает мясу красный цвет). Оно повреждает выстилку кишечника. А в процессе жарки из мяса выделяются канцерогенные соединения.Со временем увеличивается вероятность того, что клетки в кишечнике начнут вырабатывать дефектный ген и реагировать на железо в рационе. Если ген не работает, железо накапливается в выстилке. Данный процесс задействует сигнальный путь wnt, приводя к бесконтрольному делению клеток.Железо тоже способствует росту клеток с дефектным APC. Было доказано: мыши без проблемного гена или с нормально работающим геном не страдали от рака, несмотря на высокое содержание железа в рационе. У этих животных сигнальный путь wnt был неактивен.