Тревога полезна для школьников, показало исследование
Исследователи обнаружили: у школьников с низким уровнем тревоги вероятность закончить школу вовремя оказалась ниже по сравнению с тревожными добровольцами. Результаты удивили ученых, так как предыдущие исследования показали, что высокий уровень тревоги мешает вовремя закончить школу.
Однако специалисты также выяснили: очень высокий уровень тревоги уменьшал вероятность вовремя закончить школу. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты. По словам ученых, судя по всему, учащиеся с низким уровнем тревоги вообще не волнуются из-за учебы.
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