Тревога полезна для школьников, показало исследование

Тревожные ученики заканчивают среднюю школу вовремя чаще, чем их сверстники с низким уровнем тревоги. Это установили сотрудники Монреальского университета. В их исследовании приняли участие 5469 учащихся школ Квебека из неблагополучных семей, рассказывает The Daily Mail.Исследователи обнаружили: у школьников с низким уровнем тревоги вероятность закончить школу вовремя оказалась ниже по сравнению с тревожными добровольцами. Результаты удивили ученых, так как предыдущие исследования показали, что высокий уровень тревоги мешает вовремя закончить школу.Однако специалисты также выяснили: очень высокий уровень тревоги уменьшал вероятность вовремя закончить школу. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты. По словам ученых, судя по всему, учащиеся с низким уровнем тревоги вообще не волнуются из-за учебы.