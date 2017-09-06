Ученые рассказали, как узнать о сексуальной жизни женщины по её походке
Следует заметить, что инициаторами комплексных опытов стали сотрудники из клинического центра, расположенного в Бельгии. По словам медиков, между качеством интимной близости и женской походкой существует тесная взаимосвязь. В процессе проведения исследований эксперты зафиксировали, что представительницы слабого пола, ведущие активную половую жизнь, ходят раскрепощенно и свободно.
Кроме того, психологи доказали, что такие девушки делают более широкий шаг, чем сексуально неудовлетворенные дамы. Авторы проектов из Института сексуальности и семьи Лувен-ла-Нев утверждают, что в ходе реализации испытаний ученые анализировали видеоролики, в которых представительницы слабого пола гуляли по улице.
По словам научных работников, женщины, которые ведут активную половую жизнь, чувствуют себя более уверенно в социуме.
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