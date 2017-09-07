Специальные наушники помогут вылечить мигрень

Нагревание одного уха до температуры 42С и одновременное охлаждение другого уха до 17С может помочь в деле профилактики мигрени. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании.Наушники в ретро стиле, которые позволяют нагревать одно ухо, одновременно охлаждая второе, могут использоваться в деле профилактики мигрени. Наблюдения показали, что пациенты, которые носили эти устройства на протяжении 30 минут в день в течение трех месяцев, наполовину снизили количество приступов мигрени. Им также удалось значительно уменьшить объем принимаемых лекарств, как показало исследование. Его авторы считают, что этот экспериментальный девайс воздействует на нервы в ушах, что приводит к изменениям в зоне мозга, которая вовлечена в развитие мигреней.Температура 42С и 17С достигается за счёт алюминиевых вставок, которые закрываются специальными прокладками для ушей. Физиологи из Университета Кента, проводившие исследование, подчеркивают, что очень многие жертвы мигреней не любят принимать лекарства и мечтают о каких-то альтернативных методах лечения. Эксперименты показали, что использование данного устройства существенно сокращает количество мигреней, уровень боли, а также потребность в приеме таблеток. Лечение можно проводить дома, для этого не требуется никакой специальной технической подготовки, а обучение является минимальным по времени.Пока данное устройство ещё не поступило в продажу, но ученые надеются, что это произойдет в ближайшее время. По статистике, от мигреней страдает до 10% всех жителей нашей планеты, и среди симптомов расстройства отмечают сильную, пульсирующую боль в одной из частей головы, которая часто сопровождается тошнотой или рвотой, а также чувствительностью к свету и звуку. Симптомы могут продолжаться от 4 до 72 часов без получения лечения. Точная причина мигрени до сих пор неизвестна, но установлено, что расстройство вызывается аномальной активностью мозга, затрагивающей передачу нервных сигналов, химические вещества и кровеносные сосуды.