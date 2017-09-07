Так ли полезен кефир перед сном?

Всеобщая привычка пить перед сном кефир — насколько она полезна, рассказали ученые.Многие люди перед тем, как пойти спать, пьют кефир. Конечно же, лучше выпить стакан кефира, чем съесть порцию жаренной картошки с мясом и запить все сладкой газировкой. Кефир уже успел стать некой традицией в жизни мужчин и женщин, которые следят за своим здоровьем, хотят быть стройными и прожить долгую здоровую жизнь. Но в чем состоят преимущества и недостатки кефира, выпитого перед сном, помогли разобраться ученые, которые длительное время исследовали данный вопрос. Мнения ученых часто противоречивы, одни утверждают, что кефир перед сном воздействует на организм человека мега-положительно, другие же исследователи выяснили, что пить кефир можно не всем людям.Можно ли пить кефир перед сном:1. С точки зрения усвоения кальция организмом — кефир обязательно нужно пить вечером или непосредственно перед сном. А все потому, что наш организм лучше усваивает кальций в ночное время, когда мы отдыхаем.2. Если вам нужно успокоиться, то всего один стакан кефира вам поможет лучше, чем любое лекарство. В кефире содержатся вещества, благотворно влияющие на нервную систему, тем самым выпивая немного кефира перед сном вы быстро расслабитесь и уснете.3. Мечтаете о красивой фигуре? Тогда вам нужно, чтобы ваш кишечник работал, как часы, а помочь в этом может стан кефира, выпитый на ночь. Во время сна кефир будет мягко очищать пищеварительную систему от шлаков и токсинов, насыщая ее полезными бактериями, утром вы без затруднений сходите в туалет.4. Можно посмотреть на кефир и с другой стороны — в процессе брожения молочный продукт выделяет не только бактерии, но и чистый спирт. Естественно, количество спирта в кефире ничтожно маленькое, но если вы противник алкоголя в любом его проявлении, то кефир для вас не подходит.5. Кефир является белковым продуктом и поэтому он, как нельзя кстати, подходит для употребления в вечернее время суток. Но данное утверждение считается спорным, так как именно во время сна человеческий организм не способен переварить много белков, что в последствие может привести к лишним килограммам, что, опять же, очень спорно.Статистика показывает, что все люди, которые «подсели» на стакан кефира перед сном имеют налаженную работу желудочно-кишечного тракта, ускоренный метаболизм, они меньше болеют и практически никогда не ощущают себя вялыми, слабыми. Плюс ко всеми, любители кефира отмечают, что они стали лучше и крепче спать по ночам, избавились от депрессии и бессонницы.