Воспаление десен может увеличить риск рака молочной железы
Одно из возможных объяснений связи между заболеваниями десен и раком молочной железы, является то, что бактерии циркулируют в организме вместе с кровью и, в конечном счете влияют на состояние органических тканей. Доказано, что пародонтоз является симптом болезней сердца, инсульта и диабета.
Исследователи проанализировали 73,737 женщин в постменопаузе. 26,1 % женщин, учавствующих в эксперименте имели пародонтоз. Спустя 6,7 лет, 2124 женщинам был диагностирован рак молочной железы.
Добавил med2ru в категорию Онкология
LentaInform
Gnezdo
СМИ2
Добавить комментарий