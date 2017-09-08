Воспаление десен может увеличить риск рака молочной железы

Женщины с болезнями десен, такими как пародонтоз, имеют более высокий шанс развития рака молочной железы, чем женщины, которые не имеют хронического воспалительного заболевания.Одно из возможных объяснений связи между заболеваниями десен и раком молочной железы, является то, что бактерии циркулируют в организме вместе с кровью и, в конечном счете влияют на состояние органических тканей. Доказано, что пародонтоз является симптом болезней сердца, инсульта и диабета.Исследователи проанализировали 73,737 женщин в постменопаузе. 26,1 % женщин, учавствующих в эксперименте имели пародонтоз. Спустя 6,7 лет, 2124 женщинам был диагностирован рак молочной железы.