7 удивительных фактов, которые помогут воспитать гения

Многие родители мечтают, чтобы их ребенок стал вторым Эйнштейном или Стивом Джобсом, чтобы он изобрел лекарство от рака или способ путешествовать к другим планетам. Можно ли помочь ребенку развить гениальность? Ответ знает журналист Эрик Вейнер, автор бестселлера «География гениальности».Давайте прежде всего оговорим, кого мы считаем гением. Это человек, изобретение которого меняет судьбу человечества. Как писал Артур Шопенгауэр: «Талант попадает в цель, в которую никто не может попасть, гений — в цель, которую никто не видит». И как же воспитать такого человека?Природа гениальности до сих пор остается тайной, и никто еще не придумал рецепта, как вырастить гения. В основном родители стараются начать заниматься развитием ребенка чуть ли не с пеленок, записывают на разные курсы и занятия, выбирают лучшую школу и нанимают сотню репетиторов. Работает ли это? Конечно нет.Достаточно вспомнить, что большинство гениев росли далеко не в идеальных условиях. Никто не искал для них лучших учителей, не создавал стерильных условий и не оберегал от всех жизненных невзгод.В книге «География гениальности. Где и почему рождаются великие идеи» журналист Эрик Вейнер исследует страны и эпохи, которые подарили миру великих людей. И по ходу дела доказывает, что гениям благоприятствуют неразбериха и хаос. Обратите внимание на эти факты.У ГЕНИЯ НЕТ СПЕЦИАЛИЗАЦИИУзкие рамки мешают мыслить креативно. Для иллюстрации этой идеи Эрик Вейнер вспоминает древние Афины, которые были первым на планете очагом гениальности: «В древних Афинах не было профессиональных политиков, судей и даже жрецов.Все могли делать все. Солдаты писали стихи. Поэты ходили на войну. Да, профессионализма не хватало. Но у греков такой дилетантский подход оправдал себя. К специализации они относились с подозрением: торжествовал гений простоты».Уместно тут вспомнить и Леонардо да Винчи, который был одновременно изобретателем, писателем, музыкантом, живописцем и скульптором.ГЕНИЮ НЕ НУЖНА ТИШИНАМы привыкли думать, что великий ум может работать только в абсолютной тишине собственного кабинета. Ему ничто не должно мешать. Однако исследователи университетов Британской Колумбии и Вирджинии доказали, что небольшой фоновый шум – до 70 децибел – помогает мыслить нестандартно. Так что если вам нужно креативное решение, попробуйте работать в кафе или на скамейке в парке. И приучайте ребенка делать уроки, например, под включенный телевизор.ГЕНИИ ОЧЕНЬ ПЛОДОВИТЫОни буквально фонтанируют идеями – но далеко не все из них судьбоносны. Одному открытию предшествует несколько совершенно бесполезных изобретений или ошибочных гипотез. Однако гении не боятся ошибок. Они неутомимы в своем творчестве.И порой свое главное открытие совершают случайно, в процессе работы над чем-то совершенно другим. Так что не бойтесь предлагать новые решения и учите своего ребенка работать не только на результат, но и на количество. Например, открытию Томаса Эдисона – лампы накаливания – предшествовали 14 лет неудачных опытов, провалов и разочарований.ГЕНИАЛЬНЫЕ МЫСЛИ ПРИХОДЯТ В ГОЛОВУ ВО ВРЕМЯ ХОДЬБЫФридрих Ницше снимал дом на краю города – специально чтобы чаще ходить пешком. «Все по-настоящему великие мысли приходят в голову во время ходьбы», — утверждал он. Жан-Жак Руссо обошел пешком почти всю Европу. Ходить обожал и Иммануил Кант.Стэнфордские психологи Мэрили Оппеццо и Дэниэл Шварц провели эксперимент, чтобы доказать положительное влияние ходьбы на способность мыслить креативно: две группы людей выполняли тест на дивергентное мышление, то есть способность решать задачи разными и подчас неожиданными способами. Но дна группа выполняла тест на ходу, а другая – сидя.Такое мышление спонтанно и свободно. И выяснилось, что оно улучшается во время ходьбы. Причем дело не в смене обстановки, а именно в самом факте передвижения. Ходить можно даже по беговой дорожке. От 5 до 16 минут вполне достаточно, чтобы подстегнуть креативность.ГЕНИАЛЬНОСТЬ СОПРОТИВЛЯЕТСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМЕсть поговорка «Необходимость — мать изобретения», однако Эрик Вейнер готов ее оспорить. Гений должен сопротивляться условиям, работать вопреки всему, преодолевать трудности. Так что уместнее будет сказать: «Противодействие — главное условие гениального изобретения».Стивен Хокинг сражается с неизлечимой болезнью. Рэй Чарльз в раннем детстве потерял зрение, но это не помешало ему стать великим джазовым музыкантом. Родители отказались от Стива Джобса, когда ему была всего неделя. А сколько гениев жили в нищете – и ведь это не помешало им создать величайшие произведения искусства.МНОГИЕ ГЕНИИ — БЕЖЕНЦЫЧто объединяет Альберта Эйнштейна, Иоганна Кеплера и Эрвина Шредингера? Всем им в силу разных обстоятельств пришлось оставить родные страны и работать на чужбине. Необходимость завоевывать признание и доказывать свое право на жизнь в чужой стране явно стимулирует креативность.ГЕНИИ НЕ БОЯТСЯ РИСКОВАТЬОни рискуют своей жизнью и репутацией. «Риск и творческий гений нераздельны. Гений рискует заработать насмешки коллег, а то и что-либо похуже», — пишет Эрик Вейнер.Говард Хьюз неоднократно подвергал свою жизнь опасности и попадал в аварии, но продолжал проектировать самолеты и самостоятельно проводить испытания. Мария Склодовская-Кюри всю жизнь работала с опасными уровнями радиации — причем она знала, на что идет.Только преодолев страх неудачи, неодобрения, насмешек или социальной изоляции, можно совершить гениальное открытие.Об автореЭрик Вейнер (Eric Weiner) — известный финансовый журналист и репортер, путешественник и исследователь.