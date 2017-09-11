7 удивительных фактов, которые помогут воспитать гения
Давайте прежде всего оговорим, кого мы считаем гением. Это человек, изобретение которого меняет судьбу человечества. Как писал Артур Шопенгауэр: «Талант попадает в цель, в которую никто не может попасть, гений — в цель, которую никто не видит». И как же воспитать такого человека?
Природа гениальности до сих пор остается тайной, и никто еще не придумал рецепта, как вырастить гения. В основном родители стараются начать заниматься развитием ребенка чуть ли не с пеленок, записывают на разные курсы и занятия, выбирают лучшую школу и нанимают сотню репетиторов. Работает ли это? Конечно нет.
Достаточно вспомнить, что большинство гениев росли далеко не в идеальных условиях. Никто не искал для них лучших учителей, не создавал стерильных условий и не оберегал от всех жизненных невзгод.
В книге «География гениальности. Где и почему рождаются великие идеи» журналист Эрик Вейнер исследует страны и эпохи, которые подарили миру великих людей. И по ходу дела доказывает, что гениям благоприятствуют неразбериха и хаос. Обратите внимание на эти факты.
У ГЕНИЯ НЕТ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Узкие рамки мешают мыслить креативно. Для иллюстрации этой идеи Эрик Вейнер вспоминает древние Афины, которые были первым на планете очагом гениальности: «В древних Афинах не было профессиональных политиков, судей и даже жрецов.
Все могли делать все. Солдаты писали стихи. Поэты ходили на войну. Да, профессионализма не хватало. Но у греков такой дилетантский подход оправдал себя. К специализации они относились с подозрением: торжествовал гений простоты».
Уместно тут вспомнить и Леонардо да Винчи, который был одновременно изобретателем, писателем, музыкантом, живописцем и скульптором.
ГЕНИЮ НЕ НУЖНА ТИШИНА
Мы привыкли думать, что великий ум может работать только в абсолютной тишине собственного кабинета. Ему ничто не должно мешать. Однако исследователи университетов Британской Колумбии и Вирджинии доказали, что небольшой фоновый шум – до 70 децибел – помогает мыслить нестандартно. Так что если вам нужно креативное решение, попробуйте работать в кафе или на скамейке в парке. И приучайте ребенка делать уроки, например, под включенный телевизор.
ГЕНИИ ОЧЕНЬ ПЛОДОВИТЫ
Они буквально фонтанируют идеями – но далеко не все из них судьбоносны. Одному открытию предшествует несколько совершенно бесполезных изобретений или ошибочных гипотез. Однако гении не боятся ошибок. Они неутомимы в своем творчестве.
И порой свое главное открытие совершают случайно, в процессе работы над чем-то совершенно другим. Так что не бойтесь предлагать новые решения и учите своего ребенка работать не только на результат, но и на количество. Например, открытию Томаса Эдисона – лампы накаливания – предшествовали 14 лет неудачных опытов, провалов и разочарований.
ГЕНИАЛЬНЫЕ МЫСЛИ ПРИХОДЯТ В ГОЛОВУ ВО ВРЕМЯ ХОДЬБЫ
Фридрих Ницше снимал дом на краю города – специально чтобы чаще ходить пешком. «Все по-настоящему великие мысли приходят в голову во время ходьбы», — утверждал он. Жан-Жак Руссо обошел пешком почти всю Европу. Ходить обожал и Иммануил Кант.
Стэнфордские психологи Мэрили Оппеццо и Дэниэл Шварц провели эксперимент, чтобы доказать положительное влияние ходьбы на способность мыслить креативно: две группы людей выполняли тест на дивергентное мышление, то есть способность решать задачи разными и подчас неожиданными способами. Но дна группа выполняла тест на ходу, а другая – сидя.
Такое мышление спонтанно и свободно. И выяснилось, что оно улучшается во время ходьбы. Причем дело не в смене обстановки, а именно в самом факте передвижения. Ходить можно даже по беговой дорожке. От 5 до 16 минут вполне достаточно, чтобы подстегнуть креативность.
ГЕНИАЛЬНОСТЬ СОПРОТИВЛЯЕТСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Есть поговорка «Необходимость — мать изобретения», однако Эрик Вейнер готов ее оспорить. Гений должен сопротивляться условиям, работать вопреки всему, преодолевать трудности. Так что уместнее будет сказать: «Противодействие — главное условие гениального изобретения».
Стивен Хокинг сражается с неизлечимой болезнью. Рэй Чарльз в раннем детстве потерял зрение, но это не помешало ему стать великим джазовым музыкантом. Родители отказались от Стива Джобса, когда ему была всего неделя. А сколько гениев жили в нищете – и ведь это не помешало им создать величайшие произведения искусства.
МНОГИЕ ГЕНИИ — БЕЖЕНЦЫ
Что объединяет Альберта Эйнштейна, Иоганна Кеплера и Эрвина Шредингера? Всем им в силу разных обстоятельств пришлось оставить родные страны и работать на чужбине. Необходимость завоевывать признание и доказывать свое право на жизнь в чужой стране явно стимулирует креативность.
ГЕНИИ НЕ БОЯТСЯ РИСКОВАТЬ
Они рискуют своей жизнью и репутацией. «Риск и творческий гений нераздельны. Гений рискует заработать насмешки коллег, а то и что-либо похуже», — пишет Эрик Вейнер.
Говард Хьюз неоднократно подвергал свою жизнь опасности и попадал в аварии, но продолжал проектировать самолеты и самостоятельно проводить испытания. Мария Склодовская-Кюри всю жизнь работала с опасными уровнями радиации — причем она знала, на что идет.
Только преодолев страх неудачи, неодобрения, насмешек или социальной изоляции, можно совершить гениальное открытие.
Об авторе
Эрик Вейнер (Eric Weiner) — известный финансовый журналист и репортер, путешественник и исследователь.
Добавил Ivan в категорию Педиатрия
LentaInform
Gnezdo
СМИ2
Добавить комментарий